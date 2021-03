Corona-Infektionen: Sachsen schließt regional wieder Schulen und Kitas 

Dresden

Angesichts steigender Infektionszahlen in Sachsen werden in mehreren Landkreisen nun auch wieder Schulen und Kitas geschlossen. Das kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag nach Gesprächen mit Landräten und Oberbürgermeistern an. Neben dem Corona-Hotspot Vogtland müssen ab Montag in den Landkreisen Nordsachsen, Erzgebirge und Zwickau alle Kinder und Jugendliche wieder in die häusliche Lernzeit und Betreuung zurück – mit Ausnahme der Abschlussklassen in Oberschulen und Gymnasien. Wie bereits im Lockdown zuvor, sei nur eine Notbetreuung entsprechend der Berechtigungslisten möglich. Piwarz bekräftigte aber, dass nach den am 27. März beginnenden Osterferien alle Schüler in Sachsen wieder zum Unterricht zurückkehren sollen, falls es die Infektionslage erlaube.

Konkreter Grund für die aktuelle Schließung aller Einrichtungen in den drei Kreisen ist die anhaltende Überschreitung des Grenzwerts 100 bei der regionalen Sieben-Tage-Inzidenz – laut Corona-Schutzverordnung greift in diesem Fall die Rückfallregelung. „Wenn man sich beispielsweise die 175 in Nordsachsen anschaut, ist das ein Wert, bei dem auch Ausnahmen nicht mehr greifen“, so Piwarz. Die Infektionslage im Landkreis nördlich von Leipzig ist schon länger angespannt, bisher konnten Schulen und Kitas dort aber aufgrund einer Sonderregelung offen bleiben, weil sie nicht selbst als Hotspot galten.

Chemnitz mit Glück – Meißen noch unklar

Buchstäbliches Rechenglück hatte am Donnerstag die Stadt Chemnitz, die in den Angaben des Robert-Koch-Instituts nach drei Tagen über 100 nun wieder darunter gerutscht war. Deshalb erlaube die Corona-Schutzverordnung, dass die Schulen dort in der kommenden Woche weiter offen bleiben, erklärte der Kultusminister. Selbiges gilt für die Einrichtungen in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz und Leipzig sowie in der Messestadt selbst und in Dresden – auch wenn dort in den vergangenen Tagen ebenfalls zum Teil schon Überschreitungen der Grenzwerte erreicht waren. Im Fall des Landkreises Meißen, der am Donnerstag den fünften Tag in Folge über 100 lag, wollen die Verantwortlichen noch bis Freitag mit Festlegungen warten, so Piwarz.

„Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber die Corona-Schutzverordnung gibt diese Regeln nun mal vor“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Laut ihres Ministeriums waren am Donnerstag sachsenweit 1307 neue Infektionen registriert worden – so viele wie seit dem 22. Januar nicht mehr. „Es ist keine Entspannung in Sicht“, so Köpping weiter. Vor allem die sich ausbreitenden Virus-Mutationen bereiten den Behörden Sorgen. Im Vergleich zur Vorwoche hätten sich die Funde erneut mehr als verdoppelt, als Mutationshotspots gelten die beiden Großstädte Leipzig und Dresden.

1400 Kinder und 13 Lehrer verweigern Tests

Um die Infektionsherde erkennen zu können, soll es in den noch geöffneten Gymnasien, Ober- und Berufsschulen auch in der kommenden Woche verpflichtende Corona-Tests für alle geben. Entsprechende Lieferung werden bis Freitag erwartet. Laut des Kultusministers hätten zum Start 53.000 von 64.000 Kindern und Jugendlichen Selbsttests gemacht. In 74 Fällen sei das Testergebnis dabei positiv gewesen. Etwa 1400 Schülerinnen und Schüler verweigerten die Corona-Überprüfungen, auch 13 Lehrerinnen und Lehrer wollten sich nicht testen lassen. Zudem gab es etwa 4500 Kinder, die ihre negativen Testergebnisse schon von zu Hause mitbrachten.

Mit Zurückhaltung reagierte Piwarz auf Berichte, dass unter den mitgebrachten Ergebnissen auch Fälschungen gewesen sein könnten: „Ich tue mich schwer damit, den Menschen mit Misstrauen zu begegnen“, so der Unionspolitiker. Er habe die Hoffnung, dass allen daran gelegen sei, den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können. Sollte sich das Misstrauen aber bestätigen, müsste die Praxis überprüft und unter Umständen auch strafrechtliche Konsequenzen eingeleitet werden.

Köpping: „Es ist alles ein Wagnis“

Hinsichtlich der Kritik von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), die bundesweiten Lockerungen seien ein Fehler gewesen, sagte der Kultusminister: „Wir nehmen wahr, dass die Infektionszahlen steigen. Aber der Einfluss der Kitas und Schulen darauf ist nicht abschließend geklärt.“ Es zeige sich aktuell ein sehr diffuses Geschehen, auf das der Freistaat mit dem Gegensteuern reagiere. Sozialministerin Petra Köpping ergänzte: „Es ist alles ein Wagnis.“ Sachsen habe mit Rückfallregelung und ausgeweitetem Testkonzept aber ohnehin mehr auf Sicherheit geachtet, als andere Bundesländer.

Mit Hochspannung wurde am Donnerstag auch in Sachsens Landesregierung die Beratungen der Europäischen Impfkommission zum Stopp von Astrazeneca verfolgt. Sollte das Vakzin wieder frei gegeben werden, könnten auch die bereits gebuchten, aber ausgesetzten 15.000 sächsischen Impftermine mit dem britischen Präparat nachgeholt werden. Wie Köpping erklärte, werden die Wartenden gegebenenfalls kontaktiert und ein Nachholtermin angeboten.

Beim Impfstoff Biontec sei inzwischen fast alles verimpft, was vorhanden war. Aktuell können deshalb im Freistaat nur noch Zweitimpfungen durchgeführt werden. Von den etwa vier Millionen Einwohnern hatten am Donnerstag etwa 320.000 mindestens ihre Erstimpfung erhalten. Dass Sachsen mit seiner Quote von 7,9 hinter dem Bundesschnitt (8,4 Prozent) hinterher hinke, liege daran, dass für das Vogtland „eine ganze Menge Impfstoff bereitgelegt wurde“, der aber bisher nicht zum Einsatz kommen konnte, so Köpping.

Von Matthias Puppe