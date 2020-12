Altenburg/Erfurt

Es ist ein trauriger Spitzenwert: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist im Altenburger Land über die Weihnachtstage auf 643 geklettert. Nirgendwo anders in Deutschland ist diese Zahl an diesem Sonntag höher. Die Deutschlandkarte mit den Angaben der Gesundheitsämter, die aktueller als das Robert-Koch-Institut Daten liefern, zeichnet den östlichsten Thüringer Landkreis als dunklen Fleck. Auch sächsische Krisenregionen, wie der Erzgebirgskreis, Bautzen und Görlitz, wurden inzwischen überholt. Den höchsten Inzidenzwert Thüringens hält das Altenburger Land schon länger.

Das wirft die Frage auf, ob die Verantwortlichen im Landratsamt die Krise meistern können. Eine Frage, die sich auch die in Erfurt erscheinende Thüringer Allgemeine ( TA) stellt. Unter der Überschrift „Corona im Altenburger Land. Im Blindflug durch die Pandemie“ weist die größte Thüringer Tageszeitung darauf hin, dass ausgerechnet der Landkreis mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu anderen Thüringer Landkreisen und Städten Schwächen in der Behördenarbeit zeigt. „Im Altenburger Land werden die Corona-Infektionszahlen nicht nach Kommunen oder gar Einrichtungen aufgelistet, so dass Hotspots identifiziert und die Ausbrüche dort gezielt eingedämmt werden könnten“, schreibt die Zeitung. Damit wird der Vorwurf erhoben, dass das Landratsamt gar nicht genau weiß, wo genau sich die Infektionsschwerpunkte befinden, aber seit Wochen behauptet, das Infektionsgeschehen sei diffus.

Anzeige

Dass das anders geht, beweist die TA am Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Neben der Aufschlüsselung nach Gemeinden und Ortsteilen informiere das Landratsamt täglich darüber, in welchen Einrichtungen Infektionen neu aufgetreten sind und wo und in welchem Alter Covid-19-Erkrankte verstorben sind.

Bürgermeister machen Druck

Das Fehlen gemeindescharfer Infektionszahlen ist auch Bürgermeistern im Altenburger Land in die Nase gefahren. Schon zur Kreistagssitzung am 25. November wollte Dobitschens Vize-Bürgermeister Björn Steinicke stellvertretend für viele Rathauschefs von Landrat Uwe Melzer ( CDU) wissen, warum es nicht möglich sei, eine gemeindegenaue Aufgliederung der Corona-Zahlen zu bekommen. „Das reicht ja per E-Mail an die Bürgermeister“, sagte Steinicke. Ohne diese Informationen sei es schwer, sinnvoll reagieren zu können und eventuelle Gegenmaßnahmen zu treffen.

Landratsamt : Zahlen haben keine Priorität

„Wir haben das auf dem Schirm, es hat aber für uns derzeit keine Priorität“, wird im TA-Beitrag eine Sprecherin des Landratsamtes zitiert. Momentan sei eine detaillierte Aufstellung auch „nicht leistbar“. Immerhin: „Die Software dafür ist da und es ist auch möglich“, berichtete Melzer im Kreistag. „Aber wir müssen dazu auch die Kapazitäten im Gesundheitsamt haben.“ Noch sei man nicht so weit, die Corona-Zahlen gemeindegenau herunterbrechen zu können. „Aber wir arbeiten daran“, sagte der Landrat. So sei man gerade dabei, eine entsprechende Landkreis-Karte dafür zu erstellen.

Das größte Problem scheint im Moment die Kontaktnachverfolgung zu sein – verbunden mit der Aufforderung an potenziell Infizierte, zwingend zu Hause zu bleiben. Zwar wurden in den vergangenen Wochen seit Oktober mehr als ein Dutzend neue Mitarbeiter zur Verstärkung ins Gesundheitsamt geholt. Doch die mussten sich zum Teil selbst in Quarantäne begeben. Einen Tag vor Heiligabend rief Landrat Uwe Melzer ( CDU) aus verschiedenen Fachdiensten der Kreisverwaltung weitere Mitarbeiter zusammen, beorderte sie nach Angaben des Landratsamtes zum Teil aus dem Urlaub zurück. Sie sollen unter anderem den Verzug bei Quarantäne-Bescheiden aufholen.

Deutlich schneller habe der Landkreis Hildburghausen reagiert, heißt es in der TA. Als sich dort Ende Oktober die Lage zuspitzte, setzte die Verwaltung weitere 44 Beschäftigte in das zuvor schon personell verstärkte Gesundheitsamt um. Mehr noch: Auch die gesamte Verwaltungsspitze arbeitete an sieben Tagen die Woche bei der Kontaktnachverfolgung und bei Quarantäne-Bescheiden mit – während zur gleichen Zeit der Amtsarzt des Altenburger Landes, Prof. Stefan Dhein, in die Kritik geriet, weil er in einer Phase der sich zuspitzenden Krise sich für zwei Wochen in den Urlaub verabschiedete.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hildburghausen konnte inzwischen auf 364 (Stand Sonntag) gesenkt werden.

Von Jens Rosenkranz, Thomas Haegeler und Kay Würker