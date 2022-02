Leipzig

Die Corona-Infektionsrate ist in Sachsen weiter angestiegen. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) landesweit 771,4 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Mittwoch hatte der Wert bei 668,9 gelegen. Trotz des deutlichen Anstiegs hat Sachsen weiterhin neben Thüringen (587,9) die zweitniedrigste Infektionsrate aller Bundesländer. Deutschlandweit kletterte die Inzidenz auf den neuen Höchstwert von 1283,2 – nach 1227,5 am Vortag.

Leipzig wieder über 1000

Corona-Hotspot in Sachsen ist die Stadt Leipzig mit einem Wert von 1126,7. Am Vortag hatte er noch knapp unter der 1000er-Marke gelegen – er stieg nun deutlich an. In Dresden liegt die Inzidenz derweil bei 1041,5. Der Erzgebirgskreis wies mit 353,1 den sachsenweit niedrigsten Wert aus.

Die Gesundheitsämter in Sachsen meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 9685 Corona-Neuinfektionen und 14 weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind somit 14.105 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Keine Überlastung der Intensivstationen

Am Sonntag werden im Freistaat weitere Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft treten – so sieht es die neue Corona-Verordnung vor, die die Landesregierung am Dienstag verabschiedet hat. Voraussetzung ist allerdings, dass die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern nicht erreicht ist.

Aktuell sind in sächsischen Kliniken 419 Betten (Vortag: 419) auf Normalstation und 148 (Vortag: 154) auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Damit liegt die Auslastung in beiden Bereichen im grünen Bereich, also unter den Marken von 650 beziehungsweise 180 Betten.

Der kritische Belastungswert bei den Krankenhausbetten für Corona-Patienten auf Normalstationen liegt bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420. Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, können am übernächsten Tag (3+2-Regel) weitere Lockerungen greifen.

