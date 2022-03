Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag mit 1265,5 an. Am Donnerstag lag der Wert bei 1230,1, vor einer Woche hatte er 1220,4 betragen. Binnen 24 Stunden kamen im Freistaat 10.837 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu.

Raum Leipzig weiter stark betroffen

Das höchste Infektionsgeschehen im Freistaat verzeichnete das RKI im Erzgebirgskreis mit einem Wert von 1529,9. Es folgen der Landkreis Leipzig mit 1497,8 nach 1459,8 am Vortag und der Landkreis Nordsachsen mit 1375,1 (1378,6). In der Stadt Leipzig ist die Inzidenz von 1349,0 auf 1316,7 1 gesunken. Der Landkreis Görlitz (929,1) liegt momentan als einziger Kreis unter der 1000er-Schwelle. Seit Freitag gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung, mit der Lockerungen verbunden sind. Unter anderem gilt nun in vielen Bereichen nur noch 3G.

Die Zahlen haben allerdings im Moment nur begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Anstieg der Belegung auf Normal- und Intensivstationen

Am Freitag stieg die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken: Aktuell sind auf Normalstationen 981 Betten belegt – am Vortag waren es noch 945 Betten. Auf den Intensivstationen ist die Bettenbelegung hingegen leicht gesunken. Die Auslastung liegt nun bei 172 Intensiv-Patienten, nach 177 am Tag zuvor. Sachsen unterschreitet damit weiterhin den kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420.

