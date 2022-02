Leipzig

Sachsenweit ist die Corona-Inzidenz leicht zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Morgen mit 1227,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1257,4 gelegen – nach Tagen des Anstiegs verzeichnete der Freistaat also wieder einen Rückgang. Bundesweit sank die Inzidenz ebenfalls – auf 1437,5 nach 1459,0 am Montag.

Das stärkste Infektionsgeschehen wird derzeit aus Leipzig und den beiden umliegenden Landkreisen gemeldet. Sachsens größte Stadt verzeichnete eine Inzidenz von 1533,9. In Nordsachsen (1544,2) und dem Kreis Leipzig (1582,5) waren die Werte ähnlich hoch. Die niedrigste Inzidenz meldete am Dienstag die Stadt Chemnitz mit 842,1.

Kein weiterer Todesfall

Binnen 24 Stunden wurden landesweit 5472 Corona-Neuinfektionen gemeldet, aber kein weiterer Todesfall registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 14.223 Corona-Patienten gestorben.

Mehr Patienten auf Normalstation

Am Dienstag hat die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken indessen zugenommen: Aktuell sind auf der Normalstation 679 Betten belegt – am Vortag waren es mit 620 Betten noch deutlich weniger. Auf den Intensivstationen wurde hingegen ein leichter Rückgang verzeichnet: Dort wurden 151 Patienten behandelt, zwei weniger als am Montag.

Damit liegt die Auslastung weiterhin unter dem kritischen Belastungswert. Er liegt bei den Corona-Patienten auf Normalstationen bei 1300 belegten Betten, auf Intensivstationen bei 420.

Werden diese Werte an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen am übernächsten Tag (3+2-Regel) Regel-Verschärfungen. Vor über einer Woche wurden die Corona-Beschränkungen in Sachsen erst gelockert.

Von LVZ