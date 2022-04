Leipzig

Der Abwärtstrend bei der Corona-Inzidenz in Sachsen hält weiter an. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Ostermontag bei 586,2. Ostersonntag hatte der Wert bei 621,7 gelegen, am Samstag bei 702,7. Von Sonntag zu Montag wurden aus Sachsen jedoch weder Neuinfektionen noch neue Todesfälle gemeldet. Das RKI macht darauf aufmerksam, dass an den Feiertagen weniger getestet und gemeldet werde und so die Infektionszahlen nicht vollständig erfasst würden. Die Folge könnte ein starker Anstieg der Zahlen in der Woche nach Ostern sein.

Inzwischen bewegen sich alle zehn Landkreise und die drei Großstädte in Sachsen unter dem 1000er-Wert. Mit 794,8 ist die Inzidenz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am höchsten. In Leipzig, dem bisherigen Spitzenreiter, sank die Inzidenz von 799,3 auf 749,8. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Zwickau (381,7). Im bundesweiten Vergleich hat der Freistaat die drittniedrigste Inzidenz nach Berlin (482,3) und Brandenburg (490,9) und liegt auch deutlich unter dem Deutschland-Wert von 808,8.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 infizierten sich in Sachsen laut der Übersicht nachweislich mehr als 1,4 Millionen Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus, 15.055 starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die derzeit in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt – und generell an Wochenenden weniger registriert und gemeldet. Zudem lassen sich nicht alle corona-positiven Menschen PCR-testen. Nur diese Tests fließen jedoch in die RKI-Statistik mit ein.

Viele Corona-Patienten in Kliniken – keine Normalversorgung mehr

Am Donnerstag wurden auf Normalstation 1094 Patienten mit Corona behandelt, so der letzte Datenstand. Auf den Intensivstationen liegt die Auslastung bei 170 Infizierten. Wegen Corona-Ausfällen beim Pflegepersonal und ärztlichen Angestellten können die Kliniken allerdings keine Normalversorgung mehr gewährleisten.

