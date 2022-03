Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist erneut stark gestiegen. Mit 2212,3 (Vortag: 2036,0) gehörte der Freistaat nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen bundesweit zu den negativen Spitzenreitern - nach Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen gab. Bundesweit kamen mehr als 260.000 neue Fälle hinzu, die Inzidenz für ganz Deutschland liegt bei 1735.

In Sachsen wurden binnen 24 Stunden fast 20.600 neue Corona-Infektionen gemeldet sowie 20 weitere Todesfälle. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 14.536 Menschen in Sachsen nachweislich an oder mit dem Virus gestorben.

Inzidenz steigt in Leipzig über 2500

Die Inzidenz in Leipzig ist erneut gestiegen und liegt nun bei 2521,4, nach 2282,7 am Freitag. Negativ-Spitzenreiter unter den sächsischen Regionen ist weiterhin der Vogtlandkreis mit 2719,5, obwohl die Infektionsrate im Vergleich zum Vortag (2737,8) leicht zurückging. Am niedrigsten blieb die Inzidenz trotz eines deutlichen Anstiegs im Landkreis Görlitz (1422,8).

Mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Auch die Belastung der Krankenhäuser nimmt zu. Auf den Normalstationen waren am Freitag 1385 Betten belegt – am Vortag waren es 1362. Auf den Intensivstationen liegt die Auslastung bei 166 Infizierten nach 159 am Donnerstag. Wegen der weiter steigenden Bettenbelegung können die Kliniken inzwischen keine Normalversorgung mehr gewährleisten.

Experten weisen darauf hin, dass die Fallzahlen aufgrund der hohen Dunkelziffer im Moment nur begrenzte Aussagekraft haben. So wird von einer hohen Zahl von Fällen ausgegangen, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Mehr zum Thema: Diese Corona-Lockerungen gelten ab 18. März

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ