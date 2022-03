Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt weiter. Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner lag am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1712,3. Am Vortrag wurde der Wert noch mit 1728,9 angegeben. Damit nähert sich der sächsische Wert weiter der bundesweiten Inzidenz an, die am Donnerstag bei 1625,1 lag.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Nur noch Leipzig mit 2000er-Inzidenz

In Sachsen wies am Donnerstag nur noch die Stadt Leipzig (2373,9) eine Inzidenz über der 2000er Marke aus. Die niedrigste Inzidenz verzeichnet laut RKI-Angaben derzeit der Landkreis Görlitz (1218,5).Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen 17.253 Neuinfektionen gemeldet. 22 Todesfälle kamen hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind damit 14.710 Corona-Patienten gestorben.

181 Intensivbetten belegt

In den Krankenhäusern bleibt die Lage indes angespannt. Zuletzt wurden auf Normalstation 1511 patienten mit Corona behandelt, das waren acht weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen liegt die Auslastung laut aktuellem Datenstand vom Mittwoch bei 188 Infizierten nach 186 am Tag zuvor. Wegen der weiter steigenden Bettenbelegung können die Kliniken inzwischen keine Normalversorgung mehr gewährleisten.

