Hannover

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, sagte vergangene Woche im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“, dass es auch im Sommer Infektionen mit dem Coronavirus geben werde. Zum einen, weil noch immer eine große Impflücke in der Bevölkerung klaffe, zum anderen weil die Infektionstätigkeiten durch die Virusvariante Omikron weiterhin hoch seien. Deshalb plädierte er dafür, die Maskenpflicht zumindest in Innenräumen beizubehalten.

„Ich denke, im Sommer – und längerfristig gegebenenfalls sogar im Winter – können wir zunehmend auf Masken und Abstand verzichten“, sagte der Virologe Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft in Heidelberg gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er betonte jedoch, dass sich Masken, neben dem Abstandhalten und dem regelmäßigen Händewaschen, als wirksames Schutzmittel gegen das Coronavirus und andere Krankheitserreger wie Influenzaviren erwiesen haben. Es sei daher wünschenswert, bei zukünftigen schweren Krankheitswellen in gleichem Maße aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Eine Studie des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation war im Dezember vergangenen Jahres zu dem Ergebnis gekommen, dass Masken – egal, ob OP- oder FFP2-Masken – vor dem Coronavirus schützen. Besonders dann, wenn sie richtig sitzen. Treffen eine infizierte und eine gesunde Person aufeinander und beide tragen gut sitzende FFP2-Masken, betrage das maximale Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten selbst auf kürzeste Distanz kaum mehr als ein Promille (0,1 Prozent), schrieben die Forschenden. Bei schlecht sitzenden FFP2-Masken liege das Infektionsrisiko im gleichen Szenario dagegen bei rund vier Prozent. Tragen sowohl die infizierte als auch die gesunde Person gut sitzende OP-Masken, wird das Coronavirus innerhalb von 20 Minuten mit höchstens zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit übertragen.

Masken allein stoppen das Coronavirus nicht

Mit Masken allein lässt sich das Coronavirus aber nicht stoppen. Es braucht auch die Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, regelmäßiges Lüften und die Impfungen. Selbst bei einer hohen Impfquote müssten die Mund-Nasen-Masken in Innenräumen vorerst weiter beibehalten werden, um gesellschaftliche und medizinische Kosten sowie Covid-19 bedingte Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu minimieren, heißt es in einer neuen US-amerikanischen Studie, die am Dienstag im Fachmagazin „The Lancet Public Health“ erschienen ist.

„Die Virusübertragung hört nicht auf, sobald die Impfziele für die Bevölkerung erreicht sind, aber wenn die Maske noch einige Wochen nach Erreichen dieser Ziele verwendet wird, kann dies enorme wirtschaftliche und gesundheitliche Vorteile bringen“, sagte eine Autorin der Studie, Maria Elena Bottazzi von der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine. Das Auftreten der Omikron-Variante und die Aussicht auf weitere Virusvarianten, die möglicherweise übertragbarer sind und die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe weiter reduzieren, würden den Wert von Masken noch erhöhen, resümierten die Forschenden.

Von RND/lb