Darf ich auch außerhalb Sachsens auf die Datsche?

Leipzig

Geldsorgen, Gartenpartys, Gesundheit – zur Corona-Krise erreichen uns viele Leserfragen.

Dürfen Vereine oder Privatpersonen zum traditionellen Osterfeuer einladen?

„ Osterfeuer sind öffentliche Veranstaltungen, die nach der geltenden Allgemeinverfügung untersagt sind“, erklärt Katharina Strack vom Sächsischen Ministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Ausgenommen sind Feuer im eigenen Garten, wenn ausschließlich die Mitglieder des eigenen Hausstands anwesend sind.“ Größere Gartenpartys mit geladenen Gästen fallen demnach in diesem Jahr aus. Die Ministeriumssprecherin betont, dass auch die jeweils geltenden Regelungen der Städte und Gemeinden zu Feuern im Garten und dem Brandschutz eingehalten werden müssen. Feuerkorb oder -schale, trockenes, unbehandeltes Holz und Sicherheitsabstände zu brennbaren Gebäuden oder Pflanzen in der Umgebung gelten als übliche Mindeststandards.

Dürfen Kleingärten und Datschen in Sachsen und anderen Bundesländern noch genutzt werden?

In Sachsen ist das trotz Ausgangsbeschränkung erlaubt. In anderen Bundesländern wird es schon schwieriger. „Soweit wir das überblicken, können Kleingärtner und Besitzer von Erholungsgrundstücken ihre Scholle auch dann aufsuchen, wenn sie aus einem anderen Bundesland stammen. Der Aufenthalt ist allerdings nur mit höchstens einer weiteren Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt. Auch die Abstandsregeln gelten überall“, erklärt Rolf Becker vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN).

Er rät, sich vorher in der betreffenden Stadt oder Gemeinde zu informieren, welche lokale Anordnungen gelten. Als Sonderfälle nennt er beispielsweise mehrwöchige Quarantänen wie im thüringischen Neustadt und in Jessen ( Sachsen-Anhalt). Verschärfte Regelungen gelten auch im Norden: „Wer nicht in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, darf auch nicht seinen dortigen Zweitwohnsitz nutzen.“ Vor Ostern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) verstärkte Kontrollen an der Landesgrenze und an den Inselzugängen angekündigt.

Haben Pollenallergiker ein erhöhtes Corona-Infektionsrisiko?

„Dafür gibt es bisher keine Belege“, sagt Professorin Regina Treudler von der Uniklinik Leipzig, „wir planen aber diesbezüglich zeitnahe Untersuchungen“. In China sei zwar kein erhöhtes Risiko für Allergiker registriert worden. Allerdings waren da Pollen von Hasel, Erle und Birke noch nicht so heftig unterwegs wie jetzt in Sachsen, wo etwa 15 Prozent der Bevölkerung an Allergien leiden. Die Leiterin des Leipziger Interdisziplinären Zentrums für Allergologie rät bei Heuschnupfensymptomen zur bewährten Therapie mittels Antihistaminika, Nasenspray, Spülung und Inhalationen mit Kochsalzlösung.

„Andererseits könnten hustende und niesende Allergiker bei asymptomatischem Verlauf der Corona-Erkrankung zum erhöhten Ansteckungsrisiko für andere werden“, warnt die Oberärztin der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. „Deshalb ist es unbedingt sinnvoll, dass sie einen Mund-Nase-Schutz tragen, um Tröpfcheninfektionen zu vermeiden.“

Mein Betrieb, dem ich seit Jahren als 450-Euro-Kraft zur Verfügung stehe, hat hundertprozentige Kurzarbeit angemeldet: Habe ich auch einen Anspruch?

„Kurzarbeitergeld kann nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gewährt werden“, betont Heiko Wendrock von der Arbeitsagentur Sachsen, „also erst ab einem Monatsverdienst von über 450 Euro“. Für mögliche andere Ansprüche, beispielsweise auf Arbeitslosengeld aus früheren Arbeitsverhältnissen, empfiehlt der stellvertretende Sprecher der Regionaldirektion Sachsen eine Beratung bei der Arbeitsagentur.

Unabhängig davon können Betroffene jederzeit einen Antrag auf Arbeitslosengeld II beim Jobcenter zur Sicherung des Lebensunterhaltes stellen. Dazu ermutigt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD): „Niemand sollte zögern, jetzt diese Unterstützung bei der Bundesagentur zu beantragen – es ist ein Bürgerrecht. Die üblichen Prüfungen von Einkommen und Vermögen werden ausgesetzt. Niemand muss sich daher um seine Wohnung oder sein Erspartes sorgen, wenn er einen Antrag stellt.“

Darf ich auch im Nachbarort oder -kreis einkaufen, wenn Artikel wie Klopapier im eigenen Wohnumfeld nicht erhältlich sind? Oder droht ein Bußgeld?

„Zu den triftigen Gründen für das Verlassen der häuslichen Unterkunft gehören durchaus auch Versorgungswege für die Gegenstände des täglichen Bedarfs“, erklärt Katharina Strack vom Sächsischen Ministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Wenn Toilettenpapier im eigenen Wohnumfeld nicht erhältlich ist, kann ein weiterer Weg in Anspruch genommen werden.“ Gegebenenfalls müsse das bei Nachfrage gegenüber Ordnungshütern begründet werden. In jedem Falle sei zur Vermeidung einer Corona-Ansteckung aber auf ausreichend Abstand zu anderen Personen und die Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten.

Viele Wege mit Bus und Straßenbahn fallen derzeit weg. Können Abonnenten von LVB-Monatskarten auf Kostenerstattung hoffen?

„Wir unternehmen alles, um den Leipzigerinnen und Leipzigern, die aufgrund ihrer Tätigkeit besonders auf den Nahverkehr angewiesen sind, weiterhin ein stabiles Verkehrsangebot zur Verfügung zu stellen“, sagt dazu LVB-Sprecher Marc Backhaus. Man sei sich durchaus bewusst, dass Kunden dieses Angebot in dieser außergewöhnlichen Situation vielleicht nicht so nutzen wie sonst. „Auch mit ihren Tickets und ihrer Solidarität tragen Kunden dazu bei, den Nahverkehr für Menschen aufrecht zu erhalten, die in Krankenhäusern, bei der Feuerwehr und in Lebensmittelläden arbeiten, wo wir sie alle dringend brauchen“, gibt er zu bedenken. Anteilig erstattet werden könnten auf ausdrücklichen Wunsch Zeitfahrscheine wie Wochen- und Monatskarten. „Auch das Unterbrechen eines Abo-Vertrages ist möglich, wenn mehrwöchiger Kuraufenthalt, Krankheit oder Krankenhausaufenthalt einer Nutzung des Angebotes widerspricht“, teilen die Leipziger Verkehrsbetriebe mit. Jeder Einzelfall werde im direkten Kundenkontakt sowie auf Antrag bewertet. Da derzeit die Servicecenter geschlossen sind, sind die Verkehrsbetriebe per E-Mail, auf dem Postweg oder für telefonische Rückfragen erreichbar.

www.L.de/verkehrsbetriebe

Von Winfried Mahr