Spitzkunnersdorf

Not macht erfinderisch: In Zeiten der Corona-Krise, wenn Kunden und Umsatz ausbleiben, leiden die kleinen Geschäfte besonders. Auch Sebastian Herzog, Inhaber der Landfleischerei Herzog in Leutersdorf, trifft die Krise. Der Fleischer hat sich jedoch überlegt, wie er die Kunden in Zeiten von „social distancing“ trotzdem ins Geschäft locken kann. Seine Marketing-Strategie: Bei jedem Einkauf gibt’s eine Rolle Toilettenpapier gratis dazu.

Und dabei bleibt es nicht. Sebastian Herzog und sein Team liefern auch aus, zwingend müssen also die Kunden nicht ins Geschäft. Für die, die auch die Hamsterkäufe nicht sein lassen wollen, ging der Fleischer noch einen Schritt weiter und bietet eigens produzierte Konserven an.

Von DNN