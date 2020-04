Corona-Krise: Sachsens Betriebe fordern schnell Zuschüsse vom Freistaat

Leipzig

„Die aktuelle Lage von tausenden Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten ist weiterhin außerordentlich kritisch.“ Mit diesen Worten wenden sich die drei sächsischen Handwerkskammern an die Landesregierung. Auch die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig schlägt Alarm.

Handwerkskammern : „Es drohen Massenentlassungen und Insolvenzen“

Demnach könnte sich die Lage für zahlreiche Unternehmen „nach Ostern massiv zu verschärfen. Es drohen Massenentlassungen und Insolvenzen“, heißt es in einem offenen Brief der Handwerkskammern an Ministerpräsident Michael Ketschmer ( CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). Außer im Freistaat Sachsen habe sich fast überall die Erkenntnis durchgesetzt, „dass die durch staatlich angeordnete Maßnahmen verursachten Kosten nicht den Unternehmern allein angelastet und durch Kredite finanziert werden können“.

Die IHK Leipzig erachtet „die bisherigen Maßnahmen von Bundesregierung und Freistaat Sachsen“ in der aktuellen Krise als unzulänglich. Insbesondere für mittelständische Unternehmen braucht es jetzt dringend und schnellstmöglich adäquate staatliche Unterstützung.

IHK fordert Umwandlung von Darlehen in Zuschüsse

Gefordert wird „unverzüglich ein landeseigenes Zuschussprogramm für Unternehmen ab zehn Beschäftigten, die Möglichkeit der Umwandlung von Darlehen aus dem , Sachsen hilft sofort‘-Programm in Zuschüsse sowie finanzielle Hilfen für Ausbildungsbetriebe, die von der Allgemeinverfügung zu Betriebsschließungen betroffen sind.“

Die drei sächsischen Handwerkskammern halten den offenen Brief für notwendig, da die bisherigen Gespräche, Arbeitstreffen und Dialogrunden mit den zuständigen Stellen in den Ministerien aus ihrer Sicht keine zufriedenstellenden Lösungen für die betroffenen Unternehmen gebracht haben. „Mit Blick auf die Lösungen, die die benachbarten Bundesländer in der Krise schaffen, drohen die sächsischen Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil zu erleiden, so die Befürchtung des sächsischen Handwerks“, heißt es weiter.

IHK-Präsident Kirpal : „Viele Hilfen greifen zu kurz“

„Nicht nur die ganz kleinen Betriebe müssen die Folgen der Corona-Krise bewältigen“, so Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal. „Viele Unterstützungs- und Hilfsangebote greifen aktuell für den Mittelstand in Sachsen zu kurz. Hier sind jetzt rasch Nachbesserungen erforderlich, damit auch Unternehmen jenseits der geltenden Schwellenwerte für Umsatz oder Beschäftigtenzahl profitieren. Auch die größeren Mittelständler brauchen jetzt dringend Luft zum Atmen.“ Der Sächsische Landtag müsse am Donnerstag mit dem Beschluss eines Nachtragshaushalts und eines Stabilisierungsfonds die Voraussetzungen dafür schaffen.

Laut Mittelstandsbericht des Freistaates erwirtschaften die kleinen und mittleren Unternehmen rund 42 Prozent des Gesamtumsatzes der sächsischen Wirtschaft und haben 900.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 30.000 Auszubildende.

Von Andreas Dunte