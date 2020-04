Corona-Krise: Über 3000 Arbeitslose mehr in Leipzig

Leipzig

Die Corona-Krise schlägt bereits jetzt unmittelbar auf den Arbeitsmarkt durch. Steffen Leonhardi, Chef der Arbeitsagentur, konstatiert einen „signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Leipzig“. Die Entwicklung sei damit gegenläufig zum Trend der vergangenen Jahre mit einem saisonbedingten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Leonhardi spricht von einem „deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften in vielen Betrieben“. Mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes werde aber vielen Unternehmen eine Brücke gebaut, um Mitarbeiter zu halten und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Dennoch hätten sich zahlreiche Menschen wegen Entlassungen oder Aufgabe ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit neu arbeitslos gemeldet.

Die Zahl der erwerbslosen Personen ist im April um 3.125 gestiegen – von 19.767 (März) auf 22.892. Im Vorjahresvergleich stieg die Zahl um 3.549. Die Arbeitslosenquote stieg innerhalb eines Monats um einen Prozentpunkt von 6,3 auf 7,3 Prozent.

Anzeige

Zahl der Bearbeiter verzehnfacht

Seit dem 18. März, dem Lockdown in Deutschland, haben in der Agentur für Arbeit 6.322 Leipziger Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Ein Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum 13. „Auch wenn die Bewältigung des sprunghaften Anstieges der Anzeigen zu Kurzarbeit für uns eine große Herausforderung war, ist die Nutzung dieses Instrumentes durch die Betriebe in der aktuellen Situation gut und richtig“, sagt Leonhardi. Man habe „sehr schnell und energisch“ auf die Größenordnung von Anzeigen reagiert und die Mitarbeiterzahl in der Bearbeitung mehr als verzehnfacht. „Inzwischen fließt bereits Kurzarbeitergeld an eine Vielzahl von Unternehmen“, so Leonhardi.

Weitere LVZ+ Artikel

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Die Entwicklung im Mai wird stark davon abhängen, wie lange die Wirtschaftstätigkeit in den Leipziger Unternehmen wegen der Corona-Krise eingeschränkt bleib“, erklärt der Agenturchef. „Ich gehe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit zunächst auch in den nächsten Wochen weiter ansteigen wird.“

Mehr als 500.000 Sachsen in Kurzarbeit

In Sachsen sind inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen von Kurzarbeit betroffen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Donnerstag mitteilte, hätten 42 Prozent aller rund 111.500 Betriebe im Freistaat im Zuge des Lockdowns für gut 521.000 Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt.

Die Arbeitslosenquote im Freistaat stieg von März auf April um 0,6 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat kletterte die Zahl der arbeitslosen Männer und Frauen um rund 12.600 auf mehr als 129.000. Damit wurde der langjährige Trend des Rückgangs der Arbeitslosigkeit im Frühjahr gebrochen. „In diesem April haben wir erstmalig seit der Wiedervereinigung die Situation, dass die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem März gestiegen sind“, sagte der Leiter der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen.

Von lvz