Von Gartenmöbeln bis Jogginghosen – Online-Handel gewinnt an Fahrt

Leipzig/Berlin

Gartenmöbel, Drucker, Jogginghosen, Yogamatten und Unterrichtsmaterialien gehören zu den Verkaufsrennern im Online-Handel. Nach dem Corona-Schock im März bestellen die deutschen Verbraucher wieder eifrig im Internet. Dadurch konnten die deutschen Onlinehändler den im März verzeichneten Umsatzrückgang durch den Corona-Schock deutlich aufholen. Insgesamt lagen die Umsätze im E-Commerce im April mit 6,8 Milliarden Euro um 17,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das ergab eine Verbraucherbefragung des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh), die aktuell veröffentlicht wurde. Damit hat sich der Online-Handel rasant vom Pandemie-Schock erholt. Noch im März hatte die Corona-Krise auch bei den Online-Händlern die Nachfrage um gut 18 Prozent einbrechen lassen.

Größtes Wachstum bei Lebensmitteln und Medikamenten

Das größte Wachstum gab es im Online-Handel mit Lebensmitteln, wo sich die Umsätze im Vergleich zum April des Vorjahres verdoppelten. Auch bei Medikamenten (plus 87 Prozent), Drogeriewaren (plus 55 Prozent) und Tierbedarf (plus 20 Prozent) stieg die Nachfrage kräftig, obwohl diese Sortimente auch in der Lockdown-Phase kontinuierlich im stationären Handel erhältlich waren.

„Die enormen Steigerungen bei den Gütern des täglichen Bedarfs zeigen vor allem, dass die Verbraucher in Deutschland den Onlinehandel als verlässlichen Versorger gerade in solch einer Krise schätzen und nutzen“, deutete bevh-Präsident Gero Furchheim die Entwicklung.

Schuhe, Autozubehör und Uhren wenig gefragt

Trotz des kräftigen Aufschwungs im April konnten längst nicht alle Sortimente die im März erlittenen Einbußen ausgleichen. Zusammen lagen die Umsätze im Bekleidungshandel im März und April noch um 8,8 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Bei Schuhen fiel das Minus mit 11,3 Prozent noch deutlicher aus. Am heftigsten waren die Einbußen aber bei den Anbietern von Auto- und Motorrad-Zubehör mit 23,7 Prozent und von Schmuck und Uhren mit 40,3 Prozent.

Corona-Krise führte zu Verschiebungen

„Es gab Verschiebungen in den Warenkäufen durch die Corona-Krise. So waren Sportsachen – von Jogginghosen bis zur Yogamatte – stärker gefragt, weil die Fitnessstudios geschlossen hatten, ebenso Drucker für das Homeoffice oder Gewürze und Kochutensilien, weil die Gaststätten auch zu waren und die Leute mehr selbst kochten“, erklärt Susan Saß, die Pressesprecherin des Bundesverbandes gegenüber der LVZ. Auch Spiele und Unterrichtssachen für Kinder seien gut gekauft worden, ebenso wie alles für den Garten. „Der E-Commerce war ein verlässlicher Versorger in dieser Zeit, wo kaum ein Laden mehr auf hatte“, sagt sie.

Bundesverband: Online-Handel bleibt im Trend

Dieser Trend werde sich fortsetzen, ist sie überzeugt. Das sei wie beim Homeoffice. „Die Leute, die jetzt neu oder verstärkt E-Commerce genutzt haben, werden das auch weiterhin tun.“ Die Digitalisierung schreitet auch im Handel voran, ist ihre Prognose. Die Online-Händler, die es schaffen, einen E-Commerce-Laden gut aufzustellen, mit ansprechender Produktpräsentation, seien da im Vorteil. Ein gut geführter Online-Handel sei nicht unbedingt billiger als ein stationärer Verkauf, räumt sie mit einem Vorurteil auf. Händler, die sowohl stationär als auch online verkaufen, seien gut aufgestellt, rät sie.

Händlerbund aus Leipzig : Kleine Online-Händler haben große Probleme

Auch der in Leipzig ansässige Händlerbund, der 80 000 Online-Händler vertritt, hat zwei Studien zum Online-Handel in Corona-Zeiten erstellt – im März und im April. Sie lassen die Aussagen des Branchenverbandes noch differenzierter erscheinen. „Die Großen wie Otto und Amazon profitieren durchaus, besonders in Bereichen wie Gartenbedarf und Freizeitartikel, die im Moment sehr gefragt sind. Aber die kleinen und mittelständigen Online-Händler, die wir mehrheitlich betreuen, haben große Probleme“, sagt Franziska Ulbricht, die Pressesprecherin des Händlerbundes der LVZ. Die kleineren E-Commerce-Händler könnten sich schwerer am Markt behaupten in dieser Zeit, weil es für sie schwieriger sei als für die großen Player, schnell und flexibel zu reagieren und die Sortimente umzustellen. „Alle Sortimente rund um Event und Tourismus laufen gerade denkbar schlecht, dafür sind Produkte für Freizeit, Sport und Garten sehr beliebt.“

Umfrage unter Online-Händlern: Mehr als die Hälfte hat Einbußen

Auch sie bestätigt den Trend, dass sich jetzt mehr Verbraucher über den Online-Handel versorgen als vor der Corona-Pandemie. „Aber dass die Umsätze nun bei allen explodiert wären, können wir nicht sagen“, so Franziska Ulbricht. Nach der Umfrage unter 412 Online-Händlern sagten im März 55 Prozent, dass die Corona-Krise schlecht für das Geschäft sei und sie Einbußen hätten. Nur ein Drittel war nicht beeinträchtigt. Nach einer Umfrage unter 490 Händlern im April hatte beklagte immer noch mehr als jeder zweite Händler (58 Prozent) einen Umsatzeinbruch von durchschnittlich 68 Prozent. 31 Prozent freuten sich über ein Umsatzplus. 42 Prozent der befragten Online-Händler haben Corona-Soforthilfen beantragt.

Leipzig , die Hochburg der Online-Shops in Mitteldeutschland

Von den 80 000 Onlinepräsenzen, die der Händlerbund in ganz Europa vertritt, stammt etwa jede zehnte aus Sachsen. Und Leipzig ist dabei mit einem 20-prozentigen Anteil nicht nur der Spitzenreiter im Freistaat. „In Leipzig sind deutlich mehr Online-Shops ansässig als ansonsten in ganz Mitteldeutschland“, sagt die Sprecherin.

Von Anita Kecke