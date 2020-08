Corona-Krise setzt Sachsen Ingenieurbüros zu

Leipzig

Sie bekommen die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen zeitversetzt zu spüren: Immer mehr Ingenieurbüros in Sachsen leiden unter schwindenden Aufträgen – insbesondere beklagen sie einen Rückgang bei den Aufträgen der öffentlichen Hand. Laut einer Umfrage unter Mitgliedern der Ingenieurkammer Sachsen spüren 61 Prozent die negativen Folgen der Krise.

„Die Umfrage und auch die allgemeine Stimmung machen deutlich, dass sich die Situation für die Ingenieurbüros in Sachsen weiter verschärfen wird“, sagt Kammerpräsident Hubertus Milke. 36 Prozent der Befragten würden derzeit Absagen und Rückstellungen von Aufträgen beklagen. Im April habe dieser Wert noch bei 25 Prozent gelegen. „Zudem kommt es zu immer stärkeren Verzögerungen von Genehmigungsprozessen durch die unterbesetzte öffentliche Verwaltung.“

Ingenieurbüros erwarten weiterer Rückgang der Aufträge

Für die kommenden zwölf Monate erwarteten 53 Prozent der sächsischen Ingenieurbüros einen Rückgang der Aufträge. Dies gilt insbesondere für öffentliche Aufträge. Bundesweit liegt dieser Wert laut Umfrage bei 48 Prozent und hat sich gegenüber April (75 Prozent) verbessert. Schlechtere Erwartungen als die Sachsen haben im Bundesvergleich nur Ingenieure im Saarland, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg.

„Die planenden Ingenieure leisten im Freistaat einen wichtigen Beitrag zur Daseinsfürsorge“, so Milke. „Dazu zählen Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Wasser- und Energieversorgungen sowie der Wohnungsbau und Strukturwandel. Die öffentliche Hand darf bereits geplante Investitionen nun nicht auf Eis legen. Dies würde den wirtschaftlichen Aufschwung massiv hemmen.“

„Erforderlich sind vereinfachte Vergabeprozesse"

Der Professor appelliert, die Krise als Chance zu nutzen und Planungsprozesse durch vereinfachte Vergabe- und Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen.

Erforderlich sei es, weiterhin Aufträge auszulösen, damit Genehmigungen und Zahlungsflüsse gewährleistet bleiben. Ferner sollten Bund, Ländern und Gemeinden finanzielle Hilfen denjenigen zur Verfügung stehen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt von den Auswirkungen der Krise betroffen sind. Mike gibt weiter zu bedenken, dass die Corona-Programme der KfW-Bank nur für Betriebe ab zehn Personen gelten. „Hier sollte dringend im Sinne kleiner Strukturen nachgesteuert werden.“

Aus der Umfrage geht hervor, dass derartige Hilfen ankommen und auch dankend angenommen werden. So hätten 52 Prozent der sächsischen Ingenieurbüros konkrete Maßnahmen zu Abmilderungen der negativen Auswirkungen getroffen – der Spitzenwert im Vergleich der Bundesländer. Milke: „Ein Drittel hat bereits Bundes- oder Landesmittel beantragt beziehungsweise befindet sich in der Vorbereitung der Beantragung. 75 Prozent der Ingenieurbüros im Freistaat gaben zudem an, dass die aufgelegten Förderprogramme ihrem Bedarf inhaltlich entsprechen.

Von Andreas Dunte