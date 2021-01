Leipzig

In der Arbeitsmarktpolitik sind schwere Fehler begangen worden, sagt die sächsische Politikerin Sabine Zimmermann, Arbeitsmarktexpertin der Linken-Bundestagsfraktion.

Frau Zimmermann, die Arbeitslosigkeit ist zum Jahresende trotz Lockdowns nur geringfügig gestiegen – hat die Koalition mit der Kurzarbeiterregelung die richtige Antwort auf die Krise gefunden?

Das Kurzarbeitergeld hat fraglos bislang die Auswirkungen der aktuellen, schweren Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt abgefedert. Im internationalen Vergleich, wenn man etwa auf die USA schaut, dann sieht man, welchen Unterschied das Kurzarbeitergeld macht. Das ist ein Beleg dafür, wie wichtig eine starke Arbeitslosenversicherung ist, aber kein Erfolg dieser Koalition, denn das Kurzarbeitergeld ist nicht erst 2020 erfunden worden. Die Koalition hat das Kurzarbeitergeld zwar halbherzig und befristet verbessert, hat aber ansonsten gerade in der Arbeitsmarktpolitik schwere Fehler begangen. Und was den geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit angeht: In den aktuellen Zahlen ist die Lage nur bis zum 10. Dezember abgebildet. Bis dahin waren noch weit weniger Wirtschaftszweige von den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung betroffen.

Was läuft Ihrer Meinung nach falsch?

Die Bundesregierung hat Ende letzten Jahres versäumt, neben den Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld auch die Sonderregelungen für das Arbeitslosengeld in das Jahr 2021 zu verlängern, also die pauschal drei Monate längere Bezugsdauer. Mehrere Sachverständige haben eine Verlängerung als vernünftig bewertet. Die Bundesregierung hat das ignoriert. Wenn nun Menschen aus dem Arbeitslosengeldbezug herausfallen und Hartz IV beziehen müssen, dann wird das in der Arbeitslosenstatistik gar nicht sichtbar, macht aber für die Betroffenen einen erheblichen Unterschied.

Wie sollte die Politik auf die Krisensituation jetzt reagieren?

Gute Arbeitsmarktpolitik heißt, für die Zukunft vorzusorgen, indem die Leistungen der Arbeitslosenversicherung gestärkt werden. Konkret muss zunächst als Sofortmaßnahme die Leistungsdauer beim Arbeitslosengeld rückwirkend ab 1. Januar um drei Monate verlängert werden, genau wie es schon 2020 der Fall war, denn immer mehr Menschen droht jetzt eine Sicherungslücke. Weitergehend bedarf es einer generellen Verbesserung des Arbeitslosengeldes durch einen leichteren Zugang, eine längere Bezugsdauer, ein höheres Leistungsniveau sowie eine beitragsfinanzierte Anschlussleistung. Schließlich sollte die Bundesregierung auch an die vielen Menschen denken, die schon seit Monaten Kurzarbeitergeld beziehen und seitdem permanent mit weniger Geld auskommen müssen. Sie verlieren nach und nach das Geld, das sie sich mühsam zusammengespart haben, oder müssen ihren Lebensstandard immer weiter einschränken. Es trifft dabei am härtesten Menschen mit geringen Einkommen, denn diese sind am stärksten von Kurzarbeit betroffen.

Was fordern Sie?

Das Kurzarbeitergeld muss auf 90 Prozent des letzten Nettoentgelts steigen, bei Mindestlohnbeschäftigten auf 100 Prozent. Und zwar beides vom ersten Tag an. Es sind die Familien, die einen Großteil der Lasten der Pandemiebekämpfung stemmen. Sie brauchen ein sicheres Einkommen, damit sie ihre Ausgaben decken können. Das erfordert ein höheres Kurzarbeitergeld, ein höheres Arbeitslosengeld und im Übrigen auch einen vollständigen Einkommensersatz, wenn sie im Lockdown ihre Kinder selbst betreuen müssen.

Reichen dafür die Reserven der Bundesarbeitsagentur?

Die Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, dass die Bundesagentur für Arbeit die massiven Ausgaben in der Krise nicht stemmen kann. Sie hat vor 2020 den Arbeitslosenversicherungsbeitrag erheblich abgesenkt und so dafür gesorgt, dass die Bundesagentur keine weiteren Reserven aufbauen konnte. Fehler wurden aber auch in Sachsen gemacht. Denn zu einer guten Arbeitsmarktpolitik gehören auch höhere Löhne. 67, 90 oder 100 Prozent von einem höheren Entgelt sind nun einmal mehr als derselbe Anteil eines niedrigeren Entgelts. Da besteht gerade in Sachsen großer Nachholbedarf, weil die Landesregierung jahrzehntelang mit Niedriglöhnen geworben hat. Die Tarifbindung muss wieder gestärkt werden, und der Mindestlohn muss deutlich steigen.

Viele Betriebe stocken beim Kurzarbeitergeld auf, aber das können längst nicht alle.

Ich möchte den kleinen und mittelständischen Unternehmen gar keinen Vorwurf machen, die jetzt in der Wirtschaftskrise die Aufstockung nicht stemmen können. Hier in Sachsen haben wir eine mittelständisch geprägte Wirtschaft mit vielen kleineren Unternehmen, und viele haben auch wirtschaftlich zu kämpfen. Es wäre deshalb die Verantwortung der Bundesregierung gewesen, das Kurzarbeitergeld von Tag 1 an auf 90 Prozent vom letzten Netto zu erhöhen. Eine Aufstockung von zehn Prozent wäre für deutlich mehr Betriebe finanzierbar als 33 oder 40 Prozent in den ersten Bezugsmonaten.

Die Krise ist da, wie kann sie abgemildert werden?

Konkret in der Pandemie muss man jetzt erst einmal etwas für diejenigen tun, die am härtesten getroffen sind, also Geringverdienende und Hartz-IV-Beziehende. Bessere Löhne und ein höheres Kurzarbeitergeld habe ich ja schon angesprochen. Für Familien im Hartz-IV-Bezug braucht es einen Pandemiezuschlag von 200 Euro pro Person und auch eine Einmalleistung für digitale Ausstattung wie Laptop, Drucker und Software. Genauso wichtig ist, dass wieder mehr Menschen Anspruch auf das Arbeitslosengeld haben. Vor Pandemiebeginn waren zwei von drei Arbeitslosen im Arbeitslosengeld-II-Bezug. Wenn das Arbeitslosengeld so schnell ausläuft oder so niedrig ist, dass man Hartz IV beziehen muss, dann stimmt etwas grundlegend nicht. Dann erfüllt die Arbeitslosenversicherung ihre Versicherungsfunktion nicht mehr. Das muss sich ändern.

Von Andreas Dunte