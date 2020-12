Landkreis Leipzig

Die Corona-Lage im Landkreis Leipzig spitzt sich weiter zu. Landrat Henry Graichen ( CDU) wirbt im Interview um Verständnis für die seit 3. Dezember geltenden Ausgangsbeschränkungen. Die Krankenhäuser, schlägt der CDU-Politiker, Alarm, seien bereits am Limit.

Warum ist es notwendig, die Corona-Regeln zu verschärfen?

Insbesondere die Situation an den Krankenhäusern stellt sich mittlerweile dramatisch dar, weil immer mehr Patienten eingeliefert werden. Das Sana-Klinikum in Borna und die Muldentalkliniken mussten in der vergangenen Woche zusammen täglich 50 Corona-Patienten behandeln. Beide Kliniken sind am Limit. Vor allem, weil die Behandlung von Covid-19-Verläufen weitaus aufwändiger und sehr personalintensiv ist. In beiden Krankenhäusern wurden deshalb bereits 190 Betten stillgelegt, weil sich Ärzte und medizinisches Personal zunehmend auf Corona-Fälle konzentrieren müssen. Das ist eine harte und kritische Situation, die ohne Gegenmaßnahmen eskaliert. Außerdem hat uns der starke Anstieg der Infektionszahlen alarmiert. Lag der Inzidenzwert – also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen – vor einer Woche noch bei 120, sind wir jetzt bei über 200 angekommen. Diese Entwicklung müssen wir unbedingt stoppen. Besonders deshalb, weil sich die steigenden Infektionszahlen bald in einer zunehmenden Zahl von Krankenhaus-Einlieferungen bemerkbar machen werden. Vor diesem Hintergrund sind die Einschränkungen unabdingbar, um die medizinische Versorgung auch weiter zu gewährleisten.

Erweiterte Maskenpflicht im Freien

Steht die vom Landkreis erlassene Allgemeinverfügung auf rechtlich sicheren Füßen? Immerhin sollten die Landkreise doch erst weitere Maßnahmen ergreifen, wenn der Inzidenzwert an fünf Tagen hintereinander die Zahl 200 überschreitet.

Das Infektionsschutzgesetz gibt uns in jedem Fall das Recht, stärkere Einschränkungen zu erlassen. Außerdem haben wir uns mit allen sächsischen Landkreisen auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Zahlen gerade in Sachsen jetzt so durch die Decke gehen?

Sicher spielt der hohe Altersdurchschnitt der Bevölkerung eine Rolle. Ältere sind einfach stärker gefährdet. Das beobachten wir leider auch beim Infektionsgeschehen in den Pflegeheimen. Da bleibt es meist nicht bei einem Fall.

Die neue Allgemeinverfügung soll helfen, das Virus in Schach zu halten. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Regeln, an die sich die Landkreisbewohner halten müssen?

Wir haben die Maskenpflicht unter freiem Himmel noch einmal ausgeweitet und ein Alkoholverbot erlassen. Die Wohnung darf nur noch aus triftigem Grund verlassen werden. Also für den Weg zur Arbeit, zum Einkauf, zur Schule oder Kita.

Demonstrationen mit 200 Personen erlaubt

Ist zum Beispiel der Kauf von Kräppelchen auf dem vorweihnachtlichen Bornaer Wochenmarkt ein triftiger Grund, außer Haus zu gehen?

Ja, das ist er. Einkaufen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Landkreis und angrenzenden Landkreisen oder der Stadt Leipzig sind erlaubt. Sämtliche Details der Kreis-Verordnung und der Sächsischen Corona-Schutzverordnung sind im Übrigen auf unserer Homepage nachzulesen. Außerdem möchte auf unser Bürgertelefon verweisen, das unter 03433/241 55 66 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besetzt ist. Fragen zu den neuen Regeln können auch per Mail an Corona-Hotline@lk-l.de gerichtet werden und werden zeitnah beantwortet.

Wie erklären Sie Kritikern der Maßnahmen offensichtliche Widersprüche? Warum sind zum Beispiel Demonstrationen mit bis zu 200 Teilnehmern erlaubt, vergleichsweise harmlose Adventsspaziergänge aber verboten?

Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel sind in der Tat weiter zulässig. Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, das weiter geschützt bleibt. Würde unsere Verordnung dieses Recht einschränken, stünde sie nicht im Einklang mit der Verfassung. Jeder, der in der Vorweihnachtszeit Veranstaltungen plant, ist gut beraten, diese als Versammlung anzumelden. Dies setzt allerdings voraus, dass zum Beispiel ein Versammlungsleiter benannt wird, der dann bei etwaigen Verstößen gegen geltende Regeln den Kopf hinhalten muss.

Appell an die Einsicht der Bürger

Jede Verordnung ist nur so gut wie die Kontrolle ihrer Einhaltung. Schwärmen Mitarbeiter jetzt zu verschärften Inspektionen in Innenstädte oder vor große Einkaufszentren aus? Oder setzen Sie doch eher auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger?

Wir kontrollieren die Einhaltung der Corona-Vorgaben schon seit längerem, auch in Abstimmung mit Ordnungsämtern und Polizei. Klar ist aber auch: Man kann niemals das gesamte Kreisgebiet überwachen. Deshalb appelliere ich in erster Linie an die Einsicht der Bürger, sich an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Bei den Regeln würde man sich mitunter mehr Klarheit wünschen. Konkretes Beispiel: Gilt jetzt zum Beispiel automatisch eine Maskenpflicht für Schüler ab Klasse 7 auch im Unterricht?

Nein, bisher nicht. Die Landesverordnung sagt aus, dass Sozial- und Kultusministerium diese Maskenpflicht bei über 200 Neuinfektionen anordnen können. Ich betone können. Das ist kein Automatismus, sondern muss extra verfügt werden. Hier wünsche ich mir selbst dringend eine Klarstellung des Freistaates, denn zu dieser Frage und auch zum Thema Wechselunterricht herrscht an den Schulen eine große Verunsicherung.

Dürfen Stadt- und Gemeinderäte weiter tagen? Und dürfen Bürger diese Sitzungen besuchen?

Ja, die Räte dürfen tagen. Auch Bürger dürfen an den Sitzungen teilnehmen, sonst wäre der Grundsatz der Öffentlichkeit nicht gewahrt.

Kommt das Impfzentrum ?

Ist inzwischen eine Entscheidung zum geplanten Impfzentrum gefallen? Ist das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) Eula dafür weiter im Rennen?

Dazu haben wir noch keine Rückmeldung, aber wir stehen Gewehr bei Fuß, sollte weitere Unterstützung nötig sein. Für die Einrichtung und den Betrieb dieser Zentren ist aber nicht der jeweilige Kreis, sondern das Land zuständig, das dafür mit dem DRK kooperiert.

Halten Sie – wie jetzt geplant – nur eine Anlaufstelle für den gesamten Landkreis mit fast 260 000 Einwohnern für ausreichend?

Wenn die bundesweite Brille gilt, dass für jeden Kreis nur ein Impfzentrum vorgesehen ist, sorgt das natürlich für Schieflagen. Das Altenburger Land mit weniger als 100 000 Einwohnern und einer kleineren Fläche hätte dann die gleiche Versorgung wie der Landkreis Leipzig mit mehr als doppelt so viel Einwohnern und einer viel größeren räumlichen Ausdehnung. An das Thema muss man sicher noch mal ran, ich halte drei, wenn nicht gar vier Impfzentren für unseren Landkreis für angebracht.

Müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass bei weiter steigenden Zahlen die Kitas und Schulen noch vor dem 18. Dezember wieder komplett schließen?

Von solchen Schnellschüssen, die viele Familien vor Probleme stellen, halte ich nichts. Man sollte erst alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, bevor wir in Sachsen wieder zu solch harten Maßnahmen greifen.

Landrat arbeitet auch über die Feiertage

Ist das Gesundheitsamt der Entwicklung personell noch gewachsen? Herrscht hier der Krisen- oder schon der Katastrophenmodus?

Ich würde von Krisenmodus sprechen. Der herrscht allerdings bereits seit März. Ein Amt mit normalerweise 40 bis 50 Mitarbeitern haben wir inzwischen auf hundert Leute aufgestockt, Helfer der Bundeswehr und des Freistaates inclusive. Inzwischen helfen mehr Externe, die Pandemie in den Griff zu bekommen, als eigene Beschäftigte. Das bringt natürlich besondere Herausforderung mit sich. Die neuen Mitstreiter müssen eingearbeitet, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Das klappt nicht alles reibungslos. Aber alle tun ihr Bestes.

Eine Frage zum Schluss. Wie werden Sie Weihnachten verleben?

Da die Pandemie keine Auszeit nimmt, werden wir natürlich auch über die Feiertage arbeiten. Ich selbst bin am 24. Dezember im Gesundheitsamt, bevor im Kreis der Familie hoffentlich Zeit für einige besinnliche Stunden bleibt.

Von Simone Prenzel