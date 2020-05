Corona-Liveticker: Die aktuellen Entwicklungen in Leipzig und Sachsen

22 neue Corona-Fälle in Thüringen Bei 2535 Menschen ist in Thüringen inzwischen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das entspricht einer Zunahme von 22 Fällen innerhalb von 24 Stunden, wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei am Samstag hervorgeht. Schätzungen zufolge sind 2000 Menschen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 wieder genesen - 60 mehr als am Vortag. Dagegen sind 116 Menschen gestorben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Das waren vier Fälle mehr als am Freitag.



Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner liegt den Angaben nach bei 8,8. Am Freitag lag die Quote bei 8,5. Größter Brennpunkt ist laut Mitteilung nach wie vor der Landkreis Greiz.