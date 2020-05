In der neuen Woche stehen Lockerungen bevor. Unter anderem stellt sich die Gastronomie auf eine Wiedereröffnung am Freitag ein. Der Blick Vieler richtet sich derweil auf die Reproduktionszahl. Die Entwicklungen in und um Leipzig im Liveticker.

Ein Einrichtungsleiter in Sangerhausen misst die Körpertemperatur bei einer Mitarbeiterin am Eingang zur Kantine des DRK Pflege- und Betreuungszentrums "Tor zur Altstadt" in Sangerhausen. Zur Umsetzung der neuen Besuchsregeln wurde die bisherige Kantine in einen Besucher- und Bewohnerbereich unterteilt. (Archivbild) Quelle: Hendrik Schmidt/dpa