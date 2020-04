Liveticker: Viele Corona-Einsätze zu Ostern für die Leipziger Polizei

40 Corona-Einsätze für die Leipziger Polizei

Insgesamt stieg die Zahl der Einsätze damit seit Karfreitag auf knapp 200. Die meisten Menschen hätten sich am Wochenende aber an die Regeln gehalten, so ein Sprecher am Ostermontag. In mehreren Fällen lösten die Beamten Menschenansammlungen auf und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, zum Beispiel in Paunsdorf. Dort hätten sich fünf junge Männer in einem Park getroffen, gegrillt und Shisha geraucht. In der Ludwig-Erhard-Straße saßen zwei Frauen und zwei Männer auf einer Grünfläche neben einer Tankstelle und tranken Bier. Einen Pkw mit vier Insassen stoppten die Beamten bei Belgern-Schildau. Die Gruppe sei "ohne konkret benennbares Fahrtziel" unterwegs gewesen und habe daher keine triftigen Gründe für ihre Tour gehabt. Gegen sie wurde ebenfalls eine Anzeige aufgenommen. Für ihre Kontrollen waren die Beamten auch mit Pferden unterwegs, unter anderem am Cospudener See.