Weitere Lockerungen ab 25. Mai in Sachsen – Leipzig beschließt Hilfe für Solo-Selbstständige

Leipzig

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) hat in der Corona-Krise eine dritte Stufe der Lockerungen ab 25. Mai in Aussicht gestellt. „Wenn wir alles in einem verhältnismäßigen Rahmen halten können, wird ab 25. Mai ein noch größerer Teil von Kindern und Jugendlichen in die Kindergärten, in die Schule gehen können“, sagte Kretschmer am Mittwoch.

Das Wichtigste im Überblick

Laut Sozialministerium sind 564 Infektionen in Leipzig laborbestätigt. Sechs neue Corona-Fälle kamen am Mittwoch hinzu. Sachsenweit gibt es 4620 bestätigte Infektionen – 34 mehr als am Vortag. Geschätzt 80 Prozent davon sind inzwischen wieder genesen. In Leipzig gibt es bislang acht Todesfälle .

laborbestätigt. Sechs neue kamen am Mittwoch hinzu. Sachsenweit gibt es 4620 bestätigte Infektionen – 34 mehr als am Vortag. Geschätzt 80 Prozent davon sind inzwischen wieder genesen. In gibt es bislang acht . Tanzlehrer und Reisebüros wollen am Mittwoch in Leipzig protestieren und auf ihre Notlage aufmerksam machen.

wollen am Mittwoch in protestieren und auf ihre Notlage aufmerksam machen. Nur jedes dritte Intensivbett mit Beatmungsmöglichkeit in Sachsens Kliniken ist derzeit belegt. Rund 64 Prozent der Plätze sei frei, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Die Entwicklungen im Liveticker:

Sachsens Regierung berät über weitere Lockerungen

Sachsens Kabinett will heute über weitere Lockerungen in der Corona-Krise entscheiden. Zuvor ist eine Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder geplant, um möglichst einheitliche Regeln für ganz Deutschland zu erreichen. Die von Sachsen geplanten Schritte waren bereits in den vergangenen Tagen angekündigt worden. So sollen ab dem 6. Mai weitere Schulklassen wieder den Unterricht besuchen dürfen. Schon ab kommenden Montag dürfen etwa Friseure und Kosmetiksalons öffnen.

Arbeitsamt verkündet heute Arbeitslosen-Zahlen

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag (10.00 Uhr) bekannt, wie sich der sächsische Arbeitsmarkt in der Corona-Pandemie im April entwickelt hat. Fachleute gehen davon aus, dass die übliche Frühjahrsbelebung in diesem Jahr der Krise zum Opfer fällt. Ob der langjährige Trend eines Rückgangs der Arbeitslosigkeit in Sachsen gebrochen wird, ist offen.

Polizei löst in Pirna Versammlung von 350 Menschen auf

Im sächsischen Pirna hat die Polizei am Mittwochabend eine Versammlung von etwa 350 Menschen aufgelöst. Auf Facebook sei zu einem „Spaziergang“ auf dem Marktplatz aufgerufen worden, teilte die Polizei mit. Dort trafen die Beamten auf die gut 350 Menschen. Die Polizei habe den Platz innerhalb einer Viertelstunde geräumt und Ermittlungen wegen Verstößen gegen die sächsische Corona-Schutz-Verordnung aufgenommen.

Die Corona-Fallzahlen in Sachsen steigen nur noch moderat an, inzwischen gibt es mindestens 4620 Infektionen im Freistaat. An der Universität Leipzig findet die Lehre weiterhin in digitaler Form statt. Alle wichtigen Informationen zur aktuellen Lage im Überblick.

Tanzschulen hängen symbolisch ihre Schuhe an den Nagel Tango- und Salsatänzer, Breakdancer, Ballettprofis, Standard- und Lateinkönner liefen am Mittwochabend gemeinsam auf dem Augustusplatz auf. Pünktlich zum Welttanztag hängten die Inhaber von 20 Leipziger Tanzschulen symbolisch ihre Tanzschuhe an den Nagel. Damit machen sie auf ihre derzeitige Situation aufmerksam: Die Betriebe sind seit Mitte März geschlossen, alle Kurse, Tanzpartys und Bälle fallen aus oder sind verlegt worden. Keiner darf tanzen – und bisher gibt es keinerlei Ansage, wann diesen Freizeit- und Sportstätten die Rückkehr zur Normalität erlaubt wird.

Stadt Leipzig hilft 2500 Freiberuflern Mit fünf Millionen Euro will die Stadt Leipzig ihren Soloselbstständigen durch die Zeit der Corona-Pandemie helfen. Bis zu 2000 Euro gibt es pro Kopf für zwei Monate – also 1000 Euro im Monat. Vorerst reicht das Geld damit für 2500 Betroffene. Wie viele den Zuschuss für den Lebensunterhalt beantragen werden, sei schwer abzuschätzen, so das Kultur- und Wirtschaftsdezernat.

Immer mehr Schüler in Leipzig erhalten Präsenzunterricht Die Stadt Leipzig hat bekannt gegeben, dass es ab dem 6. Mai auch für Kinder und Jugendliche der elften Klassen an Gymnasien, achten und neunten Klassen an Mittelschulen sowie vierten Klassen an Förder- und Grundschulen zurück in den Präsenzunterricht gehe. Dabei sollen alle nötigen Hygienevoraussetzungen an den öffentlichen Schulen gewährleistet werden.

Tag der Städtebauförderung fällt aus Die Leipziger Aktionen rund um den Tag der Städtebauförderung am 16. Mai fallen aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das teilte das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung von Leipzig mit. Zahlreiche Rundgänge, Ausstellungen, Radtouren und ähnliches waren in diesem Jahr vorgesehen. Unter dem Motto „Stadterneuerung on Tour“ sollte der Parkbogen Ost im Zentrum des Aktionstages stehen.





Kehrt bald wieder Normalität in Leipzigs Krankenhäuser ein? Die drei großen Leipziger Kliniken reagieren abwartend auf die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Zahl der für Covid-19-Patienten reservierten Intensivbetten zu senken. „Die Ausführungen von Herrn Spahn sind für uns noch nicht bindend, weshalb wir hier auch noch nicht agieren“, sagte Manuela Powollik, Sprecherin des Klinikums St. Georg.

Trotz Corona: So wird in Leipzig der Tag der Arbeit gefeiert Die großen traditionellen Mai-Kundgebungen fallen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie zwar aus. Dennoch sind auch diesmal für den 1. Mai in Leipzig verschiedene politische Veranstaltungen geplant – unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen.

Köpping warnt: Arztbesuch nicht aufschieben Sachsens Krankenhäuser sind aktuell nur zu rund 66 Prozent ausgelastet und auch nur gut ein Drittel der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit ist belegt. Angesichts spürbarer Zurückhaltung der Bürger gegenüber Krankenhäusern, Arzt-, Zahnarzt oder Physiotherapiepraxen aus Angst vor dem Corona-Virus warnte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch, Arztbesuche aufzuschieben. Der Verzicht auf eine medizinische Behandlung wegen Corona könne ernsthafte Folgen haben.



Reisebüros kämpfen um ihre Existenz Balkonien statt Mallorca: Normalerweise bringt die Reisebranche ihre Kunden unter die Palme – jetzt ist sie selbst auf der Palme. Betriebe, die bisher profitabel arbeiteten, sind wegen der Corona-Pandemie unverschuldet in Existenznot geraten. „Rettet die Reisebüros“ forderten Tourismusbetriebe am Mittwoch in 44 deutschen Städten. Auch auf dem Augustusplatz in Leipzig wurden leere Koffer und Liegestühle aufgestellt.

Corona-Tester im Interview In Nordsachsen sind Mitarbeiter des Landratsamtes dabei, Menschen auf Corona zu testen. Im Interview erklärt Sören Pätz die Tests, den Ablauf und weitere Fragen rund um das Verfahren.

77-jährige Corona-Patientin wieder gesund Es gibt auch gute Nachrichten in diesen Zeiten: In Eilenburg konnte eine 77 Jahre alte Corona-Patientin nach drei Wochen als vollständig genesen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Frau musste zwischenzeitlich künstlich beatmet werden.

Zurückhaltung bei der Öffnung von Einkaufszentren Petra Köpping (SPD) mahnte angesichts nachvollziehbarer und dringender Wünsche wie der Öffnung von Einkaufszentren und größerer Geschäften zu Zurückhaltung: "Durch einen steten Kundenstrom und Gedränge vor Sonderangeboten und lange Schlangen vor den Kassen sind Abstandsgebote schwer einzuhalten." Hier müsse mit Augenmaß und Vorsicht vorgegangen werde. Auch bei der Öffnung von Kindertagesstätten für alle Kinder sei Vorsicht geboten. Dennoch arbeite die Staatsregierung seit Schließung der Einrichtungen an Konzepten zu deren Wiedereröffnung.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Anzeige

Von LVZ