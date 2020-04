Corona in Leipzig und Sachsen: Änderungen beim Wochenmarkt und in Kreißsälen

Die sächsischen Minister Sebastian Gemkow und Wolfram Günther rufenauf. Weil die Möglichkeiten zum Zuverdienst derzeit stark eingeschränkt seien, hätten viele Studenten Sorgen. Einsätze in der Landwirtschaft könnten helfen, so Gemkow. "Studierende, die aus eigenem Antrieb in der Landwirtschaft mitarbeiten, können eine wertvollesein", sagt Günther laut Mitteilung des Wissenschaftsministeriums. Menschen, die an der Mitarbeit auf Zeit in Land- und Forstwirtschaft, Obst-, Garten- und Weinbau interessiert sind, können sich über Plattformen wie www.daslandhilft.de eintragen.