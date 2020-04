Neuerdings wird in vielen Wohn- und Schlafzimmern, ja selbst in Küchen, getrommelt, gegeigt und herumposaunt. Der Grund: Große und kleine Musikschulen mussten sich etwas einfallen lassen, um auch in der Corona-Krise die Schüler zu unterrichten. Denn in Sachsens Musikschulen ist es derzeit totenstill.