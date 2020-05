Ein weiterer Todesfall, drei Neuinfektionen: In Leipzig ist die Zahl der Corona-Fälle wieder leicht angestiegen. Kitas und Schulen in Sachsen sollen vom 18. Mai an öffnen. Auch Kinos, Theater und Fitnesstudios sollen wieder den Betrieb aufnehmen können. Alle Entwicklungen im LVZ-Liveticker.