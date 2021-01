Sachsen will "Impftourismus" nicht unterbinden Corona-Impfungen von Menschen aus anderen Bundesländern will Sachsen keinen Riegel vorschieben. So wie das benachbarte Sachsen-Anhalt wolle es auch Sachsen handhaben, erklärt Sozialministerin Köpping in Dresden. Wenn jemand aus einem Bundesland komme und in Sachsen arbeite oder sich aus anderen Gründen im Freistaat aufhalte, werde er für eine Impfung "selbstverständlich zugelassen", so die Ministerin. "Wir machen da nicht an Ländergrenzen halt", betonte Köpping. Wichtig sei aber, dass beide Impfungen am selben Ort erfolgen. Sie wolle aber nicht von "Impftourimus" reden. "Wir sind ein Deutschland. Wichtig ist, dass wir uns untereinander unterstützen", meint die Ministerin.