Unter allen sächsischen Großstädten hat Leipzig die höchste 7-Tage-Inzidenz. Der Polizeiposten in Leipzig-Connewitz ist in der Nacht attackiert worden. Wegen Lieferengpässen gibt es in Sachsen ab sofort keine neuen Corona-Impftermine mehr. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.