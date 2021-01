Kretschmer: "Wenn wir etwas machen, machen wir es richtig"

Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht Sachsen mit den aktuellen Corona-Maßnahmen auf dem richtigen Weg. "Wir haben in Sachsen sehr viel getan. Wir sind sehr konsequent", sagte der Politiker am Abend in der MDR-Talkrunde "Fakt ist".

Es gehe einen Tag vor der bevorstehenden Zusammenkunft zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer am Dienstag vor allem darum, dass die geltenden Regelungen auch durchgesetzt werden. Die Schließung von Wirtschaftsbetrieben und die Einstellung des ÖPNV schloss Kretschmer hingegen aus.

Trotz leicht gesunkener Corona-Fallzahlen in den vergangenen Tagen sei an Lockerungen in Sachsen noch nicht zu denken: "Wir sind weit entfernt, von dem was wir erreichen müssen", sagte Kretschmer. Die Kontakt-Nachverfolgung müsse zunächst wieder gewährleistet sein. Erst dann könnten "Schritt für Schritt" Maßnahmen zurückgenommen werden.