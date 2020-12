In Sachsen wird es an Weihnachten vielerorts windig und nass. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mitteilte, kann es an Heiligabend tagsüber bei Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad vielerorts zu Schauern kommen. In der Nacht zu Freitag könne vor allem im Erzgebirge in Lagen über 400 Metern mit Neuschnee gerechnet werden.