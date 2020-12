Corona-Lockdown: Gottesdienste ohne Gesang, dafür mit Maske

Leipzig/Berlin/Dresden

Bereits in der sächsischen Corona-Schutzverordnung, die ab dem 14. Dezember greift, wurden Gottesdienste streng reguliert. Am Sonntag legte der Bund nach und zog die Schrauben nochmals etwas enger an. Ab Mittwoch, dem 16. Dezember, sind demnach Zusammenkünfte in religiösen Stätten wie Kirchen, Synagogen und Moscheen nur unter folgenden Bedingungen erlaubt:

Mindestabstand von 1,5 Metern

allgemeine Maskenpflicht, auch am (Sitz-)Platz

Gesang ist generell untersagt

Anmeldepflicht für Besucherinnen und Besucher, wenn mit einer „Auslastung der Kapazitäten“ gerechnet werden muss

Zu drei Vierteln stimmen diese Regeln mit denen der sächsischen Verordnung überein, neu ist das generelle Verbot von Gemeindegesang. Dies war zuvor von der sächsischen Landeskirche in ihrer Kirchgemeindeordnung zumindest eingeschränkt, aber nicht untersagt worden. Demnach sollte bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern der Gemeindegesang nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich sein. Außerdem sei dann „die Zahl der Lieder oder Strophen […] zu reduzieren.“ Ab einer 200er-Inzidenz sollte der Gesang „auf ein Lied am Ende des Gottesdienstes beschränkt“ werden.

Des Weiteren ist in der für den Lockdown angepassten Kirchgemeindeordnung festgeschrieben: Die Dauer der Gottesdienste soll nicht mehr als 45 Minuten betragen. Und: Besucher müssen einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten – dies geht also sogar noch über die Bundesbestimmungen hinaus.

