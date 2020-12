Dresden

Fast 1500 Sachsen sind bereits an Covid-19 gestorben, der Freistaat ist Deutschlands Corona-Hotspot Nummer eins. Einige Krankenhäuser können nur noch lebensbedrohlich erkrankte Patienten aufnehmen. Mancherorts arbeitet sogar infiziertes Pflegepersonal.

Trotzdem darf man am Wochenende in Sachsen noch einmal shoppen gehen. Die meisten Geschäfte (hier eine aktuelle Liste) schließen laut Schutzverordnung erst am Montag. Ist das nicht ein wenig zu spät? Wäre es nicht früher gegangen?

Nein, sagt Martin Dulig ( SPD), Sachsens Vize-Ministerpräsident gegenüber der LVZ. Man habe die Maßnahmen am Dienstag angekündigt und am Donnerstag im Landtag debattiert. Am Freitag könnten sie beschlossen und am Samstag offiziell veröffentlicht werden. Damit treten sie Montag in Kraft.

Dulig : „Halten demokratische Spielregeln ein“

„Mit diesem Verfahren“, so Dulig, „halten wir die demokratischen Spielregeln ein und sind auf einem rechtssicheren Weg.“ Früher? Ging nicht. Schon allein rechtlich nicht. Es könne nicht, so Dulig, „von heute auf morgen etwas verändert werden, auch wenn es unter epidemiologischen Gesichtspunkten nötig wäre.“

Auch Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sagte: „ Das Parlament hat völlig zurecht eingefordert, beteiligt zu werden“, das koste eben Zeit. Man habe auch Kitas nicht sofort geschlossen, sondern „Eltern die Möglichkeit gegeben, die Betreuung ihrer Kinder zu organisieren.“

Allen sächsischen Kreisen und Städten steht es allerdings frei, selbstständig Verschärfungen zu verhängen. Bautzen oder Görlitz haben dies getan – in beiden Landkreise gelten schon seit Donnerstag Maskenpflicht, nächtliche Ausgangssperre sowie ein Alkoholverbot in der gesamten Öffentlichkeit.

Sozialministerium: „Fordern verstärkte Kontrollen“

Dulig, der auch Wirtschaftsminister ist, betonte, dass Weihnachten das umsatzstärkste Geschäft des Jahres sei. „Ich setze darauf“, sagt er, „dass jeder, der jetzt noch Geschenke kaufen geht, sich an die gültigen Hygieneregeln hält.“ Eine Alternative seien die Online-Shops vieler kleiner sächsischer Händler, die im Laufe der Pandemie entstanden seien – oder der Abhol- und Lieferdienst einiger Länden.

Petra Köppings Sozialministerium forderte „am Wochenende angesichts möglichen großen Kundenandrangs verstärkte Kontrollen im Einzelhandel und ÖPNV.“

