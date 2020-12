Leipzig/Dresden

Was in Sachsen zur Weihnachtszeit gilt, ist womöglich für den Jahreswechsel im Freistaat verboten. In einem Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab dem 14. Dezember in Kraft treten soll, gibt es bisher keine Ausnahmeregelungen bei den Kontaktbeschränkungen zu Silvester. Heißt: Treffen mit mehr als fünf Personen aus mehr als zwei Haushalten sind ab dem 27. Dezember wieder verboten.

Damit grenzen sich die Silvesterfeiertage von Weihnachten ab. Dort gelten etwas gemäßigtere Kontaktbestimmungen, wie bereits am Dienstag bekannt gegeben wurde. In der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 12 Uhr, bis zum 27. Dezember, 12 Uhr, dürfen sich ausnahmsweise mehr als fünf Personen treffen. Erlaubt sind dann Zusammenkünfte von maximal zehn Personen über 14 Jahren plus Kinder. Diese Gruppen sollten sich jedoch auch auf einen engeren Verwandten- und Bekanntenkreis beziehen.

Anzeige

Ausgangssperre zu Silvester geplant

Und noch etwas steht im Entwurf der neuen Verordnung, die am Freitag in Dresden beschlossen werden soll: die Ausgangssperre. Demnach dürfen sich zu Silvester um Mitternacht nur berechtigte Personen außerhalb ihrer Wohnung aufhalten. Die Ausgangssperre soll zwischen 22 und 6 Uhr gültig sein – zunächst ab kommenden Montag bis zum 10. Januar 2021. Hinzu kommt ein landesweites Alkoholverbot. Das hieße: Böllern und Anstoßen im Freien wäre zum Jahreswechsel auf Straßen, in Parks und auf öffentlichen Plätzen untersagt.

Lesen Sie auch: Triftige Gründe: Wann Sachsen ihre Wohnungen verlassen dürfen

Anstoßen aufs neue Jahr geht dann nur in den eigenen vier Wänden im kleinen Kreis. Erlaubt sind maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Kinder unter 14 Jahren. Eine endgültige Entscheidung über die Maßnahmen und eventuelle Ausnahmeregelungen soll nach dem Beschluss am Freitag in Dresden bekannt gegeben werden.

Von vag