Corona-Lockdown in Sachsen: Darf ich mein Wochenendgrundstück noch besuchen?

Leipzig

Täglich erreichen die Leipziger Volkszeitung Anfragen zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen. Die Redaktion beantwortet von sofort an täglich eine Leserfrage dazu. Haben auch Sie eine Frage, dann schreiben Sie uns per E-Mail an die Adresse: corona@lvz.de.

Jens Larisch wohnt in Markkleeberg und möchte wissen, ob er sein 70 Kilometer entferntes Wochenendgrundstück mit einem fest gemauerten Haus in Mittelsachsen weiter besuchen und dort auch übernachten darf.

Anzeige

Ja, das dürfen Sie. Grundsätzlich gilt in Sachsen zwischen 6 und 22 Uhr eine Ausgangsbeschränkung und danach eine Ausgangssperre. Nur wenn ein triftiger Grund vorliegt, dürfen Sie Ihre Unterkunft in Markkleeberg erlassen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So ein triftiger Grund ist der Besuch des eigenen oder gepachteten Kleingartens und des Grundstücks. Das sieht der Paragraf 2 b Nr. 16 der Corona-Schutzverordnung vor. Darüber, wie lange der Besuch andauern darf oder ob Sie dort auch übernachten dürfen, macht die Vorschrift keine Angaben. Ein längerer Aufenthalt ist damit also nicht verboten.

Kontaktbeschränkung auch in der Datsche

Sie müssen dennoch zwei Dinge beachten: Auch auf dem Wochenendgrundstück gelten die Kontaktbeschränkungen. Sie dürfen dort also nur mit Personen aus Ihrem Hausstand, mit Ihrer Partnerin oder einem Menschen, für den Sie ein Sorge- und Umgangsrecht besitzen, zusammenkommen. Zusätzlich ist eine Person aus einem weiteren Hausstand erlaubt.

Wenn Sie in ihrem Wochenendhaus übernachten sollten, beachten Sie: Auch dort gelten die Ausgangsbeschränkung und die Ausgangssperre. Ohne triftigen Grund dürfen Sie Ihre Unterkunft also nicht verlassen.

15-km-Radius

Noch eine Anmerkung zum 15-Kilometer-Radius: Er greift in Ihrem Fall nicht. Diese Beschränkung ist nur an zwei Stellen der insgesamt 19 Punkte umfassenden triftigen Gründe vorgesehen. Der Sperrkreis wird lediglich zum Einkaufen sowie für Sport und Bewegung vorgeschrieben.

Von Matthias Roth