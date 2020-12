Sachsen macht dicht. Für Weihnachten soll es gelockerte Regelungen in der Corona-Schutzverordnung geben. Doch was ist mit Silvester? Der erste Entwurf der neuen Verordnung sieht für den Jahreswechsel strenge Regeln vor. Zumindest einer Ausgangssperre erteilte der Ministerpräsident am Donnerstag aber eine Absage.