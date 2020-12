Dresden

Am Dienstag berät die sächsische Regierung über verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen – und so könnte es danach weitergehen:

Wann kommt der harte Corona-Lockdown in Sachsen ?

Das ist die alles entscheidende Frage – auf die es momentan keine sichere Antwort gibt. Fest steht: Am Dienstagvormittag wird die sächsische Regierung über verschärfte Maßnahmen beraten. Danach werden allerdings noch einige Tage ins Land gehen, bis es tatsächlich zu einem Lockdown kommt. Zum einen müssen die neuen Regelungen rechtssicher fixiert werden, zum anderen wird die Vorlage in einer Sondersitzung der Landtagsausschüsse für Soziales und für Bildung sowie bei einem Treffen mit den Kommunalverbänden (Städtetag, Landkreistag) beraten werden.

Anzeige

Erst danach kann das Kabinett die neue Corona-Verordnung beschließen, möglicherweise ebenfalls auf einer Sondersitzung, die nächsten regulären Treffen wären am 15. und 22. Dezember. Außerdem soll es eine erneute Ministerpräsidenten-Schalte mit der Kanzlerin geben, die kurzfristig anberaumt wird. Unterm Strich heißt das: Mit dem harten Lockdown ist in Sachsen wohl kaum vor der kommenden Woche zu rechnen.

Welche neuen Verschärfungen wird es geben?

Im Gespräch ist vieles, was bereits während der ersten Corona-Welle gegolten hat und über die aktuelle Verordnung hinausgeht – offen ist jedoch, welche konkreten Verschärfungen kommen. Da Pflege- und Altenheime als Hotspots der Pandemie in Sachsen gelten, wird es wohl weitere Einschränkungen geben. Offenbar soll ein Betretungsverbot für Besucher eingeführt, die Heime aber nicht komplett abgeriegelt werden: Zutritt würde es nur noch mit einem negativen Corona-Test geben, wofür Schnelltests zur Verfügung gestellt werden.

Da auch die sächsische Geselligkeit ein erhebliches Infektionsproblem darstellt, weil sich trotz Kontaktbeschränkungen weiterhin in größerer Zahl getroffen wird, sind auch an dieser Stelle Verschärfungen möglich – verbunden mit nochmals strengeren Kontrollen. Letztlich werden wohl auch die Kitas und Schulen nicht an Einschnitten vorbeikommen: Im Gespräch sind Schließungen und Wechselunterricht sowie längere Weihnachtsferien. Da den Eltern und Arbeitsstellen aber die Möglichkeit gegeben werden soll, sich darauf einzurichten, sind ganz schnelle Änderungen kaum wahrscheinlich. Ab 19. Dezember beginnen in Sachsen sowieso die schon vorgezogenen Ferien.

Wird Sachsen wegen den Corona-Infektionen den Katastrophenfall ausrufen?

Auch wenn man angesichts der derzeitigen Situation nichts ausschließen sollte, wird der Freistaat wahrscheinlich keinen Katastrophenfall ausrufen. Der Grund liegt in der aktuellen Corona-Verordnung, die eigentlich noch bis 28. Dezember gilt: Dort ist bereits eine Vielzahl der Maßnahmen aufgeführt, die Bayern mit dem akuten Katastrophenfall umsetzt, von Ausgangsbeschränkungen über Alkoholverbote bis zu Versammlungsobergrenzen. Offen sind in diesem Zusammenhang der allgemeine Wechselunterricht und die Schließung von Geschäften – doch das wird wohl die neue Corona-Verordnung für Sachsen regeln.

Von Andreas Debski