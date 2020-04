Corona-Lockerung: Sachsen will 800-Quadratmeter-Regel kippen

Dresden

Wochenlang bewegte sie die Gemüter und beschäftigte die Gerichte. Nun soll die umstrittene Regelung, wonach Geschäfte mit einer Verkaufsfläche über 800 Quadratmetern nicht öffnen dürfen, auch in Sachsen fallen. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) in Dresden an, ohne vorerst konkrete Details zu nennen. Geplant ist, am Donnerstag einen entsprechenden Beschluss im sächsischen Kabinett auf den Weg zu bringen. „Das Mindeste, was in Sachsen passieren wird, ist, dass wir von der harten Regel weggehen“, versprach Dulig. Was bedeute, dass größere Geschäfte künftig Flächen abtrennen dürfen.

Allerdings war die Regel bereits vorher sturmreif geschossen worden. So hatte Bayerns Verwaltungsgerichtshofs das Vorgehen als verfassungswidrig kritisiert, weil die Geschäfte in bestimmten Branchen wie dem Buchhandel auch mit mehr als 800 Quadratmeter Fläche öffnen durften. Darin sahen die Richter einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Dagegen lehnte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt einen entsprechenden Antrag am Montag noch ab. Das Berliner Verwaltungsgericht will bis Donnerstag entscheiden.

Regelung für Einkaufscenter in Vorbereitung

„Wir haben in Deutschland eine sehr unterschiedliche Situation, weil natürlich jedes Land eine eigene Rechtsverordnung hat“, begründete Dulig. „Wir gehen davon aus, dass wir logischerweise auch die Urteile in den Ländern würdigen müssen.“ Lockerungen in dieser Frage seien deshalb – in Abhängigkeit der Ministerpräsidenten der Länder – um den 4. Mai herum zu erwarten.

Dulig kündigte außerdem an, dass in Sachsen ab diesem Tag die Möbelhäuser wieder öffnen dürfen. Er ließ ferner wissen, dass sein Haus an einer Regelung für Shopping-Meilen und Einkaufscenter arbeite. „Grundproblem ist hier nicht die Frage der Verkaufsfläche“, so der Wirtschaftsminister. Vielmehr sei dort insbesondere der Umgang von Kunden und Personal in Parkhäusern, Zugängen oder Fahrstühlen zu regeln.

Wann eine Wiedereröffnung konkret möglich sei, müsse jedoch auf der Ebene der Bundesländer einheitlich beschlossen werden. Ob bereits am Donnerstag oder nächste Woche Entscheidungen getroffen werden können, hinge davon ab, fügte Dulig hinzu.

Neustart in Kosmetikstudios

Der Wirtschaftsminister machte klar, dass ab Montag neben Friseuren nun auch noch zusätzlich Kosmetikstudios, Fußpflegeeinrichtungen und Tattoo-Studios als „artverwandte Dienstleistungen“ im Freistaat öffnen dürfen, wenn sie die hohen hygienischen Standards einhalten. In Friseursalons sei man darüber hinaus von der Regelung „20 Quadratmeter pro Kunde“ abgegangen. Hier soll nun gelten, dass der Friseur einen geschützten Bewegungsradius von 1,5 Meter haben muss. Bartpflege und Gesichtsbehandlung beim Friseur seien als Maßgabe der Berufsgenossenschaft allerdings weiter untersagt. Das Kabinett will am Donnerstag eine entsprechende Allgemeinverfügung beschließen.

Zahl der Toten steigt weiter

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hatten sich bis Dienstag nunmehr 4586 Menschen in Sachsen mit dem Corona-Virus infiziert und damit 19 als am Vortag. 151 fielen der Krankheit zum Opfer (Vortag: 148).

Von Roland Herold