Leipzig

Laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung (SCV), die seit Montag gilt, können Städte und Kreise über eine Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre und des 15-Km-Umkreises selbst entscheiden. Voraussetzung: Ein IInzidenz-Wert von unter 100. So ist in Leipzig seit Donnerstag der 15-Km-Radius aufgehoben. Das heißt: Es darf sich zum Einkaufen sowie für Sport und Bewegung mehr als 15 Km vom Wohnort entfernen werden, nicht jedoch für touristische Ausflüge. Wichtig: Die Regeln in den Nachbarkreisen müssen beachtet werden. Gilt dort noch die 15-Km-Regel, sind Einkäufe und Sport tabu. Konkret bedeutet das: Die 50-km-Fahrt in die Dübener Heide ist erlaubt, um dort ein Fahrrad-Training zu absolvieren. In die südliche Richtung – etwas ins Kohrener Land – dagegen nicht. Grund: Nordsachsen hat ebenfalls gelockert, der Landkreis Leipzig dagegen noch nicht, weil der Inzidenz-Wert über 100 liegt.

Skifahren im Erzgebirge möglich, im Vogtland nicht

Noch kniffliger wird es dann beim Thema Skifahren. Trotz steigender Temperaturen sind die Langlauf-Bedingungen im Erzgebirge weiter gut. Es lohnt sich also sportlich. Und wäre auch nach „derzeitigem Stand möglich“, wie das Sozialministerium (SMS) auf LVZ-Anfrage mitteilte. Der Erzgebirgskreis hatte am Mittwoch gelockert. „Es wird aber darauf hingewiesen, dass dennoch unnötige Mobilität und Kontakte zu vermeiden sind, so das SMS.

Vorsicht dann aber im Erzgebirge selbst. Sollten Sie die beliebte Kammloipe per Ski nutzen, passen Sie genau auf, wenn Sie etwa hinter Carlsfeld ins Vogtland fahren. Ab da gilt wieder die 15-km-Regel. Warum? Der Vogtlandkreis hat sachsenweit die höchste Inzidenz und noch keinerlei Lockerungen. Laut SMS zählt in diesem Fall die häusliche Unterkunft in Leipzig als Ausgangspunkt und damit wäre ein Überschreiten per Ski ein Verstoß gegen die SCV.

Anfahrt nicht über A 72 und Landkreis Leipzig

Und ganz kompliziert wird zudem die Anfahrt. Von Leipzig aus darf die A 72 über Espenhain und Borna nicht benutzt werden, weil der Landkreis die SCV noch nicht gelockert hat. „Die Anfahrt darf ausschließlich durch Landkreise führen, in denen die 15-km-Regelung ebenfalls aufgehoben wurde“, so das SMS.

Fazit: Sie dürfen zwar zum Skilanglauf ins Erzgebirge, müssten aber auf dem Weg dahin den Kreis Leipzig umfahren, wenn Sie sich corona-korrekt verhalten wollen.

Von Andre´Böhmer