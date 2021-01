Leipzig

Eine der deutlich infektiöseren Mutationen des Corona-Virus hat inzwischen auch Leipzig erreicht. Wie es am Donnerstag aus der Stadtverwaltung hieß, wurde die zuerst in Südafrika entdeckte Corona-Variante B.1.351 am Mittwoch bei Sequenzierungen von positiven Testergebnissen im Uniklinikum nachgewiesen. Die betroffene Person stamme aus Leipzig, hieß es weiter.

„Diese aufgetretene Mutation ist nach allem was wir wissen deutlich ansteckender als das uns bisher bekannte Corona-Virus. Es kommt jetzt mehr denn je auf jeden Einzelnen an, sich selbst und andere Menschen zu schützen und die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD).

Nach bisherigem Kenntnisstand der Forschung ist diese zum Jahresende 2020 identifizierte Mutation nicht tödlicher als das bekannte SARS-CoV-2-Virus. Allerdings soll sie ähnlich wie auch die neue Variante aus Großbritannien bis zu 50 Prozent ansteckender als der bisherige Pandemie-Treiber sein.

Südafrikanische Wissenschaftlicher machen die Mutation B.1.351 für die rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie zuletzt in ihrem Land verantwortlich. Bei dieser litten im Gegensatz zur ersten Pandemie-Welle auch überdurchschnittlich viele junge Menschen an schwereren Covid-19-Verläufen. Die Quote der Todefälle in Folge einer solchen Erkrankung erhöhte sich den Angaben zufolge aber nicht.

Vor dem Nachweis in Leipzig waren diese Virus-Abwandlungen auch schon in Testlaboren in Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen registriert worden – jeweils mit einem Bezug zu Reisen nach Südafrika.

Von Matthias Puppe