Corona-Mutation in Sachsen: Was bedeutet der Nachweis für die Infektionslage?

Leipzig

In Sachsen ist am Mittwoch eine weitere Mutationen des Coronavirus festgestellt worden. Virologen der Uniklinik Leipzig (UKL) hatten das Testergebnis einer jungen Frau aus der Messestadt näher untersucht, die sich in dem Krankenhaus ambulant behandeln ließ. Dabei stießen sie auf Veränderungen, wie sie zuvor bereits in Südafrika beobachtet worden waren.

Noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen, aber es drängen sich bereits Fragen auf: Was bedeutet der Fund für Sachsen? Ist die Virusmutation B.1.351 gefährlicher als das Original? Wo liegt der Unterschied zur Mutation aus Großbritannien? Wir haben die Antworten gesammelt:

Was bedeutet der Fund für die Lage in Sachsen ?

Untersuchungen zu allen bisher aufgetauchten Corona-Mutationen haben gezeigt, dass die neuen Formen zwar nicht tödlicher, aber weitaus ansteckender sind. Experten sprechen von einer um 50 Prozent höheren Infektiosität. Da bedeutet: Es reicht ein noch kürzerer Kontakt zu einem Infizierten, um selbst zum Betroffenen zu werden.

Für Dr. Corinna Pietsch, Leiterin der Virologie am UKL, ist der erbrachte Nachweis in ihrem Labor in erster Linie eine Warnung: „Man sollte nicht meinen, die Gefahr der Mutationen ist weit weg. Die Virusvarianten breiten sich auch bei uns aus. Wir sollten die Corona-Schutzmaßnahmen sehr ernst nehmen und auch keine Ausnahmen machen“, sagte sie auf LVZ-Nachfrage.

Zudem befürchtet die Forscherin, die Situation werde in den kommenden Wochen und Monaten nun noch unübersichtlicher werden. „Wir haben weiterhin so hohe Fallzahlen, dass sich die neuen Varianten auch hier mit den Ursprungsviren vermischen werden. Wir werden uns gar nicht auf die neuen Formen so konzentrieren können, weil wir Schwierigkeiten haben, die alle zu entdecken. Man kann nicht bei jeden Virus nachschauen, welche Variante das ist“, so Pietsch.

Die Virologin Dr. Corinna Pietsch. (Archivfoto) Quelle: Kempner

Worin unterscheiden sich die Varianten ?

Bei der Reproduktion des Virus treten im Laufe der Zeit Veränderungen auf. Experten nennen dies auch Kopierfehler des Originalgenoms. Treten diese Mutationen vergleichsweise häufig auf, spricht man von Virusvarianten. Von diesen größeren Mutationssträngen wurden weltweit bisher drei gefunden – einer zuerst in Großbritannien, ein weiterer in Brasilien sowie ein dritter in Südafrika. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Veränderungen in den Ländern entstanden sind, die dortigen Wissenschaftler haben sie aber als erste analysiert.

Die nun in Leipzig entdeckten Mutationen ähneln denen in Südafrika, sagen die Forscher des UKL. „Alle drei Varianten zeigen Veränderungen in den äußeren Spitzen, in den Spikeproteinen. Und sie alle tragen dort die sogenannten N501Y-Mutationen“, so Teamleiterin Pietsch. Darüber hinaus zeigen sich aber auch Unterschiede in den Mutationen, die sich jeweils überlappen. „Es gibt beispielsweise Überlappungen zwischen der brasilianischen und der südafrikanischen Variante, andererseits aber auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Virus aus Großbritannien und dem aus Brasilien“, so Pietsch.

Greift die neue Variante besonders junge Menschen an?

Südafrikanische Wissenschaftlicher hatten die jetzt in Leipzig analysierte Corona-Variante B.1.351 bereits im vergangenen Jahr analysiert und machten sie in der Folge aufgrund der hohen Ansteckungswerte auch für die erneut rasante Ausbreitung im Land verantwortlich. Dabei leiden aktuell – im Gegensatz zur ersten Welle – überdurchschnittlich viele junge Südafrikanerinnen und Südafrikaner an einem schweren Covid-19-Verlauf. Die Vermutung liegt deshalb nahe, die Mutation greife verstärkt auch Jüngere an. Virologin Pietsch sagt aber: „Bisher gibt es keine überzeugenden Daten dazu. Ich würde nicht ausschließen, dass auch Effekte dazu beigetragen haben, die nicht unbedingt nur dem Virus zu tun haben.“

Ist der Corona-Impfschutz jetzt in Gefahr?

Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer sehen nach ersten Tests mit der in Großbritannien gefunden Corona-Variante keine Probleme mit der Wirksamkeit ihres Produkt. Corinna Pietsch warnte am Donnerstag allerdings, es gebe durchaus Hinweise, dass Beeinträchtigungen möglich sind. So hätten die Forscher in Südafrika festgestellt, „dass das Blut von ehemals infizierten Patienten die Zellen nur eingeschränkt davor schützt, sich mit der neuen Variante zu infizieren.“ Zudem gehöre die in Brasilien auftretenden Mutationen zwar zur anderen Viruslinie. Aber auch mit dieser gebe es ja Übereinstimmungen. „Und in Brasilien sehen wir aktuell, dass sich dort, wo es bereits viele Infektionen gab, nun trotzdem auch wieder Menschen mit dem mutierten Virus anstecken“, so die Leipziger Virologin. Das Coronavirus versuche mit seinen Abwandlungen, die Reaktionen des Immunsystems zu umgehen. „Das heißt nicht, dass der Impfschutz gar nicht mehr wirkt. Aber es scheint einen Zusammenhang zwischen Mutationen und Wirksamkeit der Antikörper zu geben“, so Pietsch.

Von Matthias Puppe