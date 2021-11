Dresden/Leipzig

In Sachsen ist ein erster Fall der neuen Corona-Variante Omikron nachgewiesen worden. Das teilte die Leiterin des Leipziger Gesundheitsamtes, Regine Krause-Döring, bei einem Online-Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit. Sie habe gerade die Bestätigung der Analyse erhalten, sagte sie am Montagabend.

39-jähriger Betroffener war nicht im Ausland

Demnach wurde die Corona-Mutation bei einem 39-Jährigen nachgewiesen. Die Leiterin des Gesundheitsamts zeigte sich besorgt darüber, dass der junge Mann nach eigenen Angaben nicht im Ausland war und auch mit niemandem Kontakt hatte, der im Ausland war.

Seit dem Wochenende waren in verschiedenen Bundesländern erste Fälle der neuen Virusvariante B.1.1.529 gemeldet worden. Unter anderem in Hessen hatten sich Verdachtsfälle erhärtet. Drei in Bayern bekanntgewordenen Fälle wurden am Montag auch durch eine Genom-Sequenzierung bestätigt. In NRW wurde ein weiterer Verdachtsfall festgestellt, auch in Niedersachsen besteht bei einem Mann der begründete Verdacht, sich mit der Variante infiziert zu haben.

Omikron breitet sich in Europa aus

Die zuerst in Südafrika festgestellte neue Variante des Coronavirus breitet sich derzeit überall in Europa aus, auch in Schweden und Spanien gibt es inzwischen Fälle. Noch ist nicht genau bekannt, ob Omikron ansteckender ist als die derzeit vorherrschende Delta-Variante und ob womöglich die Schutzwirkung von Impfungen geringer ist.

Vorsorglich stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das globale Risiko der Omikron-Variante als „sehr hoch“ ein. In einem Dokument, das am Montag veröffentlicht wurde, betont die UN-Behörde jedoch auch, dass die Wissenschaft noch sehr wenig darüber wisse, wie sich Omikron auf den Verlauf der Pandemie auswirken werde. Die Risikobewertung sei deshalb sehr unsicher und könne sich noch ändern.

