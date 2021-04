Leipzig

Im Bundestag herrscht unter den sächsischen Abgeordneten vor der 1. Lesung der geplanten Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes keine Einigkeit. Unterm Strich bekäme der Bund mehr Eingriffsrechte in Landkreisen und Kreisfreien Städten ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner. Dann würde beispielsweise auch von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre gelten. Zumindest ein Teil der sächsischen Abgeordneten wird dem wohl zustimmen – manche unter dem Vorbehalt von Änderungen. Das ergab eine Umfrage der LVZ. Ob Sachsen dann allerdings auch anschließend im Bundesrat einlenkt, ist derzeit noch offen.

„Die bundeseinheitlichen Regeln müssen kommen“, fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz (Chemnitzer Umland/Erzgebirge), der auch Ostbeauftragter der Bundesregierung ist. Nicht nur die letzte Ministerpräsidentenkonferenz habe ihn in dieser Beziehung ernüchtert. „Natürlich brauchen die Länder eigene Spielregeln und die sächsische Fokussierung auf die Corona-Klinikbetten statt nur auf die Inzidenz ist sicher ein richtiger Ansatz“, schränkt Wanderwitz ein. Dennoch: „Die Länder hatten ihre Chance und die Corona-Regeln wurden immer wieder aufgebohrt.“ Eine einheitliche sächsische Linie gäbe es aber nicht, in der Landesgruppe seien bisher alle Meinungen vertreten.

„Offene Schulen wichtiger als offene Baumärkte“

Der nordsächsische Abgeordnete Marian Wendt (CDU) erinnert: „Die Neuerungen im Infektionsschutzgesetz sollen das gesetzlich festzurren, was die Ministerpräsidenten bereits vereinbart hatten.“ Nun müsse der Bundestag entscheiden: „Damit bin ich grundsätzlich einverstanden, denn den Flickenteppich von Bundesland zu Bundesland verstehen die Menschen gerade in Grenzregionen wie Nordsachsen nicht.“ Wichtig sei für ihn, dass die Schulen und Kitas inzidenzunabhängig und mit umfangreichen Testkonzepten öffnen könnten. Das bewege die Menschen mehr als eine nächtliche Ausgangssperre, so Wendt. Offene Schulen seien wichtiger als offene Baumärkte.

Der Flickenteppich von Regelungen zur Corona-Pandemie sei mittlerweile so unübersichtlich und unverständlich geworden, dass eine bundeseinheitliche Vorgehensweise unumgänglich sei, sagt auch die Leipziger Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (SPD). „Insofern unterstütze ich das Gesetzesverfahren – inklusive verstärkter Einschränkungen.“ Dringenden Änderungsbedarf sieht sie allerdings gerade bei der Ausgangssperre. „Ich halte es für wenig hilfreich, Menschen bei mildem Wetter und längerer Helligkeit ab 21 Uhr auf ihre Wohnungen zu verweisen“, kritisiert Kolbe. „Das ist weder verhältnismäßig, noch hilft es die Pandemie einzudämmen.“

„ÖPNV-Einschränkungen kaum durchsetzbar“

Der Chemnitzer SPD-Abgeordnete Detlef Müller glaubt: „Nach jetzigem Kenntnisstand werde ich dem Gesetz zustimmen.“ Allerdings gäbe es zwei Punkte, die änderungsbedürftig seien. „Erstens finde ich eine Verknüpfung von Inzidenzwert und den Bettenkapazitäten der Krankenhäuser im jeweiligen Bundesland als entscheidende Kenngröße für bindende Maßnahmen sinnvoll.“ Zweitens sei die anzustrebende fünfzigprozentige Auslastung im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr zwar gut gemeint, allerdings kaum bis gar nicht zu kontrollieren.

Alexander Krauß, CDU-Abgeordneter aus dem Erzgebirge, betont: „Vom Grundsatz her stehe ich dem Gesetz positiv gegenüber.“ Dennoch möchte auch er Änderungen. Beispielsweise, dass sich statt eines Haushalts und einer Person künftig auch zwei Haushalte treffen dürfen. Ferner sollten Modellprojekte auch in Regionen mit Inzidenzen über 100 bestehen bleiben. Letztendlich will Krauß neben Abschlussklassen und Förderschulen auch den Grundschulen bei Inzidenzen über 200 die Teilnahme am Unterricht weiter ermöglichen.

„Ausgangssperre erst ab 22 Uhr“

Ganz ähnlich sieht das Katharina Landgraf (CDU, Leipzig-Land). Sie will nur dann zustimmen, „wenn die Änderungsvorschläge der Familienpolitiker meiner Fraktion und Teile der sächsischen Forderungen aufgenommen wurden“. Dazu rechne bei Inzidenzen über 100 Präsenzunterricht an den Schulen, die Möglichkeit von regional begrenzten Modellprojekten, Zusammenkünfte im privaten Raum mit Personen aus zwei Haushalten sowie die Verschiebung der Ausgangssperre auf 22 Uhr. „Mit unserem Koalitionspartner arbeiten wir an Veränderungen des Entwurfs, die die Bürger aus unseren Wahlkreisen erwarten“, verspricht Landgraf.

Die Meißner SPD-Abgeordnete Susann Rüthrich will dem Gesetzentwurf zustimmen, wobei sie von Änderungen nach der 1. Lesung ausgeht. Ihr sei wichtig, dass die Bedürfnisse von Kinder und Jugendlichen besonders gewürdigt werden. So wie Kitas und Schulen zuletzt schließen und zuerst öffnen, sollte das auch für die Kinder- und Jugendhilfe gelten. „Nach Monaten, in denen die Jüngsten solidarisch mit den Seniorinnen und Senioren waren, ist das die nun nötige Prioritätensetzung, zumal die Älteren mehr und mehr geimpft sind und es noch keinen Impfschutz für Kinder gibt“, mahnt Rüthrich. Deshalb sollte die Solidarität jetzt den Jüngsten gelten.

„Noch eine muntere Debatte“

Der Görlitzer Thomas Jurk (SPD) sagt, zum jetzigen Zeitpunkt könne er noch nicht seine Zustimmung geben. Für ihn sei wichtig, „dass wir uns nicht allein auf den Inzidenzwert kaprizieren“, sagt er. R-Wert, Impfquote und Klinikbelegung sollten genauso einbezogen werden. „Solche Elemente müssen rein ins Gesetz“, fordert Jurk. Auch die geplante Ausgangssperre halte er für verfassungsrechtlich bedenklich. Deshalb sei „noch eine muntere Debatte“ zu erwarten. Danach werde er sich festlegen, verspricht der einstige sächsische Wirtschaftsminister.

Zurückhaltend äußerte sich der Leipziger CDU-Abgeordnete Jens Lehmann: „Ich höre mir derzeit Argumente dafür und dagegen an.“ Grundsätzlich begrüße er bundeseinheitliche Regeln, weil sie mehr Klarheit für die Bürger schaffen. „Allerdings müssen wir über die Maßnahmen noch sprechen und nachjustieren, beispielsweise bei den nächtlichen Ausgangssperren, die ich ablehne“, machte Lehmann klar. Auch die alleinige Konzentration auf den Inzidenzwert sehe er kritisch.

„Grundsätzliche Bedenken“

Veronika Bellmann (CDU, Mittelsachsen) hat nach eigenen Angaben „grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Schaffung einer unübersichtlichen Rechtslage, der regionalen Zersplitterung und der gesetzlichen Festschreibung der Inzidenz als alleinmaßgebliches Kriterium“. Der Gesetzentwurf behebe erhebliche Einwände im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit nicht. Bellmann sagt, sie vermisse ein Jahr nach Pandemieausbruch wissenschaftlich evidente Auswertungen der Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen. „Es fehlt nach wie vor eine Folgenabschätzung auch im Hinblick auf Kollateralschäden in Wirtschaft und Gesellschaft sowie die psychische und physische Gesundheit der Menschen außerhalb einer Covid-Erkrankung“, so Bellmann.

Noch unentschlossen ist die Leipziger Bundestagsabgeordnete Monika Lazar (Grüne), die sich nach eigenen Angaben noch in der Meinungsbildung befindet. Ihre Fraktion sähe in einigen Bereichen durchaus noch Nachbesserungsbedarf. „Ich persönlich finde zum Beispiel die Regelungen zur Ausgangssperre fragwürdig, da die Ansteckungsgefahr bekanntlich besonders in Innenräumen besteht und es im Hinblick auf die wärmere Jahreszeit durchaus möglich sein sollte, sich mit Abstand auch abends draußen zu treffen“, so Lazar.

„Schaden für Föderalismus“

Klare Ablehnung kommt von der AfD. Der Görlitzer Abgeordnete Tino Chrupalla warnt: „Die mögliche Verabschiedung des Vierten Bevölkerungsschutzgesetzes würde unser föderales Regierungssystem dauerhaft schwächen.“ Entscheidungen für die Bundesländer müssten darum durch die jeweiligen Landesparlamente getroffen und verantwortet werden. Chrupalla: „Die geplanten allgemeinen Schutzmaßnahmen können wohl kaum den spezifischen Anforderungen in ganz Deutschland entsprechen.“ Seine Partei könne unter diesen Umständen einem solchen Gesetzesentwurf nicht zustimmen.

Ähnliche Argumente führt auch der Leipziger AfD-Abgeordnete Siegbert Droese in Feld, der „klar gegen die vorgesehene Novellierung des Infektionsschutzgesetzes“ stimmen will. „Grund dafür ist, dass ich einen massiven Angriff auf die föderale Grundstruktur unseres Staates befürchte.“ Die eigenständigen Kompetenzen der Bundesländer seien eine historische Errungenschaft, die sich eindeutig aus dem Grundgesetz ergäbe. Droese: „Daher halte ich das Vorhaben auch für verfassungswidrig.“

„Harter Lockdown notwendig“

Die Linke will die Zustimmung ebenfalls verweigern. Man sei sich „in der Bundestagsfraktion und in der sächsischen Landesgruppe einig, dass wir dem Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Form nicht zustimmen werden“, so der Leipziger Abgeordnete Sören Pellmann. „Wir brauchen jetzt vor allem einen harten Lockdown, alles andere ist Flickschusterei.“ Dazu gehöre auch die Schließung von produzierenden Großbetrieben. Aus Sicht eines Lehrers kann er die sächsischen Forderungen, die Schulen so lange wie möglich offen zu lassen, zwar verstehen, so Pellmann. „Aber Schulen sind leider auch Pandemietreiber, so dass auch sie in einem Lockdown geschlossen werden müssen.“

Die ostsächsische Linken-Abgeordnete Caren Lay sagt, nächtliche Ausgangssperren seien ein schwerer Eingriff in die Freiheitsrechte und brächten für den Infektionsschutz nichts. „Eine konsequente Home-Office-Pflicht, Arbeitsschutz und Testpflicht in den Betrieben stehen hingegen weiter aus. Das ist völlig unausgewogen“, moniert Lay. Zudem fehle die soziale Abfederung der Maßnahmen.

Nicht alle wollen reden

Auf Ablehnung stößt das Gesetz auch beim Chemnitzer FDP-Abgeordneten Frank Müller-Rosentritt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei als alleiniger Maßstab für Schutzmaßnahmen völlig ungeeignet. Darüber hinaus lasse das Gesetz wissenschaftliche Erkenntnisse unberücksichtigt. „Zum Beispiel, dass vom Einzelhandel – bei entsprechenden Schutzmaßnahmen – kaum Infektionsrisiken ausgehen.“ Auch fänden Teststrategien außerhalb des Bildungswesen keine Berücksichtigung, was das Ende von Modellprojekten bedeute. Müller-Rosentritt: „Diesem schlechten Gesetz kann man aus Respekt vor unserer Liberalen Verfassung und dem Parlamentarismus so nicht zustimmen.“

Das Büro von Thomas de Maizière (CDU, Meißen) teilte lediglich mit, der Bundestagsabgeordnete werde zunächst die Lesung im Bundestag abwarten, eher er über sein Abstimmungsverhalten entscheide. Ob es aus seiner Sicht Kritikpunkte am Gesetz gäbe, wolle de Maizière „nicht nach außen tragen“, so ein Sprecher. Auch die vogtländische CDU-Abgeordnete Yvonne Magwas (CDU) mochte sich gegenüber der LVZ nicht äußern.

Von Roland Herold, André Böhmer und Andreas Debski