Der Artikel 95, Absatz 6, der sächsischen Verfassung lässt keine zwei Meinungen zu: Notkredite müssen binnen acht Jahren zurückgezahlt werden. Doch was einst aus guten Gründen als Schuldenbremse von einer breiten Landtagsmehrheit festgeschrieben wurde, könnte sich heute als Bumerang erweisen – und den Freistaat finanziell in einer Art und Weise knebeln, dass in den kommenden Jahren massive Einschnitte vorgenommen werden müssten.

Raten von bis zu einer Milliarde Euro pro Jahr möglich

Immerhin drohen für die Rückzahlung des sechs Milliarden Euro schweren Corona-Bewältigungsfonds im schlechtesten Fall jährliche Raten von fast einer Milliarde Euro, wenn die ab 2023 vereinbarte Tilgung beginnt. Der Freistaat leiht sich das Geld, das sukzessive bis Ende 2022 abgerufen werden kann, am Kapitalmarkt in Form von Landesschatzanweisungen. Aktuell sind laut Finanzministerium für 2020 insgesamt 1,5 Milliarden Euro aus dem Fonds bewilligt worden. Allein diese Charge müsste ab 2023 binnen sechs Jahren zurückgezahlt werden, da die entsprechende Verfassungsklausel jeweils ab dem Datum der Auszahlung greift. Weitere mindestens 2,3 Milliarden Euro sind für die Absicherung des neuen Doppelhaushalts 2021/22 notwendig. Aufgrund des aktuellen Lockdowns und der damit verbundenen Steuerausfälle könnte der Bedarf aber noch steigen.

In den kommenden Jahren drohen Finanzierungslücken

„ Sachsen darf nicht in die Tilgungsfalle tappen. Im Gegenteil, wir brauchen Sicherheit in der Krise, um diese Generationenaufgabe zu bewältigen. Deshalb müssen wir die Rückzahlung der Corona-Kredite strecken“, fordert SPD-Fraktionschef Dirk Panter. Die Sozialdemokraten hatten schon im vergangenen Herbst auf die hohen Summen hingewiesen, die sich aus der Rückzahlung des Corona-Fonds ergeben. Nun ist der Regierungsentwurf für den neuen Doppelhaushalt im Landtag angekommen – und die Befürchtungen werden immer lauter geäußert. So mahnt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert: „Ab 2023 werden Finanzierungslücken in den Haushalten zu füllen sein und gleichzeitig werden die ersten Raten für die derzeitigen Notkredite fällig. Andere Bundesländer haben bereits ihre Tilgungszeiträume angepasst – mit dem Ziel, handlungsfähig zu bleiben. “

Verfassungsänderung nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit

Mit anderen Worten: Die ambitionierten Ziele, die sich Sachsens erstes Kenia-Bündnis mit dem Koalitionsvertrag ins Stammbuch geschrieben hat, dürften kaum noch umsetzbar sein. Zumal bereits vieles aufgrund der aktuellen Corona- und Haushaltssituation aufgeschoben werden musste. Außerdem schwingt der Rotstift auch schon über dem Doppel-Etat für 2021/22, der gerade im Landtag beraten wird. Die Crux ist allerdings: Um aus dem aus diesem Dilemma heraus zu kommen und sich mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen, müsste die entsprechende Passage in der sächsischen Verfassung geändert werden.

Arbeitsgruppe soll Vorschläge erarbeiten

Genau an diesem Punkt deutet sich nun Bewegung im Landtag an. „Wir haben in der Koalition vereinbart, das Thema Tilgungsfristen im Zusammenhang mit anderen Themen zur Verfassungsänderung zu diskutieren und eine Entscheidung gemeinsam mit den Koalitionspartnern vorzubereiten“, sagt Georg-Ludwig von Breitenbuch, der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Eine entsprechende Arbeitsgruppe soll noch im Januar starten. „Da wir eine verfassungsändernde Mehrheit benötigen, muss ein Vorschlag erarbeitet werden, dem nicht nur die Abgeordneten der Koalition, sondern auch der Opposition zustimmen können“, macht von Breitenbuch klar.

Kenia-Fraktionen und Linke könnten Mehrheit erreichen

Da sich aber sowohl SPD und Grüne als auch schon die Linke für einen längeren Rückzahlungszeitraum ausgesprochen haben, könnte die Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Verfassungsänderung gemeinsam mit der CDU zusammenkommen: Die Kenia-Fraktionen und die oppositionelle Linke verfügen über 81 der 119 Landtagssitze – das würde ganz knapp reichen, sofern man sich auf einen Weg einigen kann. Die AfD fordert dagegen Einsparungen, die Potenziale seien unter anderem in den Bereichen Asyl, Klima und Verwaltung. Einer etwaigen Verfassungsänderung werde man nicht zustimmen, erklärt die AfD.

ifo-Institut spricht sich für Tilgung in 20 bis 30 Jahren aus

Als aktueller Favorit gilt eine Empfehlung des ifo-Institutes in Dresden, das für den Freistaat einen Tilgungszeitraum von 20 bis 30 Jahren als realistisch bewertet hat. „Das halten wir für sinnvoll und wollen darüber reden, um auch in Sachsen einen guten Weg zu finden“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert und sieht die Tilgung und die Schuldenbremse als „Kernthemen“ der nächsten Wochen an. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg und Niedersachsen sind es 25 Jahre, in Brandenburg 30 Jahre, die für die Rückzahlung anberaumt werden. Deshalb sagt SPD-Fraktionschef Dirk Panter: „Die Tilgung innerhalb einer Generation, also in 25 bis 30 Jahren, ist eine angemessene Zeitspanne.“

Nicht zuletzt, weil es für Sachsen durchaus Spielraum geben würde. Bislang gilt der Freistaat beim Thema Verschuldung als mustergültig: Sachsen ist laut Statistischem Bundesamt (Stand 30. Juni 2020) das Land mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung und liegt im Ranking deutlich besser als beispielsweise Bayern und Baden-Württemberg. Theoretisch wäre also eine gewisse Verhandlungsmasse denkbar.

