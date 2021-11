Corona-Pandemie: Intensivstationen in Leipzig unter hohem Druck

Leipzig

Leipzigs große Kliniken zur Versorgung von Covid-19-Patienten bereiten sich auf weiter steigende Zahlen von Corona-Kranken vor. An der Uniklinik Leipzig (UKL) ist die Intensivstation (ITS) bereits zu 90 Prozent ausgelastet. Der Großteil komme nicht aus dem Leipziger Raum, sondern aus anderen Regionen, wie UKL-Vorstand Christoph Josten mitteilt. Am Montag Nachmittag meldete das UKL 18 Personen, die mit Corona auf der ITS behandelt werden; am Donnerstag waren es noch zwölf. Zudem liegen 17 Covid-Kranke auf Normalstation. Der Anteil der Covid-Betten verschiebe sich kontinuierlich zulasten der Betten für die Versorgung anderer Patienten, so Josten. Planbare Operationen und Eingriffe müssten zwar noch nicht neu geplant werden, heißt es seitens der Klinik. Offenbar steht man aber kurz davor, dass genau das wieder nötig wird – so wie im Dezember, als am UKL bis zu 43 Corona-Kranke zeitgleich intensivmedizinisch behandelt werden mussten.

UKL erweitert kontinuierlich die Covid-Bereiche

„Wir erweitern bereits kontinuierlich die Covid-Bereiche, da die Patientenzahlen steigen“, so Josten. Das UKL hatte am Freitag vom Sozialministerium erneut den Auftrag bekommen, die Corona-Versorgung im Krankenhauscluster Leipzig zu koordinieren, in dem 17 Kliniken aus der Stadt sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen vereinigt sind. „Einerseits können wir selbst noch Kapazitäten aufbauen, andererseits im Cluster Patienten so verteilen, dass keine Engpässe in der Versorgung auftreten“, erläutert UKL-Vorstand Josten.

St. Georg: Intensivbereich schon voll ausgelastet

Die ITS am Klinikum St. Georg ist bereits jetzt zu 100 Prozent ausgelastet, teilt Sprecherin Manuela Powollik mit – dabei liegt hier noch gar kein Covid-Patient. „Hier zeigt sich, wie wichtig die Versorgung von Nicht-Corona-Patienten ist.“ Am Montag Nachmittag befanden sich insgesamt 13 Covid-Patienten auf Normalstation in der Infektiologie am St. Georg – darunter vier Patienten, die bereits Atmungsunterstützung brauchen. Ein weiterer Patient wurde am Abend erwartet. Innerhalb des Corona-Clusters würden nun mit den anderen Kliniken die Kapazitäten „den Umständen entsprechend angepasst“, so Powollik.

Am Herzzentrum Leipzig lagen am Montag keine Corona-Kranken, am Helios-Parkklinikum jeweils ein Patient auf Normalstation und einer auf ITS, am Helios-Standort Schkeuditz ein Patient auf Normalstation.

Von Björn Meine