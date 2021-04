Leipzig

Es klang nach dem großen Wurf. Doch die Erwartungen, die Petra Köpping am Dienstag geweckt hat, bleiben vorerst unerfüllt. Sachsens Gesundheitsministerin (SPD) hatte ein neues Impfregime verkündet. Zentraler Bestandteil: die Freigabe des Impfstoffes von Astrazeneca für alle Impfwilligen. Ab sofort könnten sich alle Bürgerinnen und Bürger in ihren Hausarztpraxen mit dem Vakzin gegen eine Coronavirus-Infektion schützen lassen – eine umfassende Beratung vorausgesetzt. Daraus wird erstmal nichts: Es ist gar kein Impfstoff da, berichten Hausärzte in Leipzig – und reagieren teils verhalten, teils verärgert. Denn ihre Telefone stehen nicht mehr still...

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Hausärzte haben momentan nicht genügend Impfstoff, sagt Dr. Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS). Ausnahme seien jene Modellpraxen, die Astrazeneca gespritzt haben und noch Dosen übrig haben könnten. „Aber alle anderen nicht“, so der KVS-Chef. „Das liegt daran, dass es in den beiden vergangenen Wochen nur Biontech gab.“ In dieser Woche erfolgte dann die Zwangsaufteilung mit Biontech und Astrazeneca.

Dazu komme aber, dass bei der Terminvergabe die Aufhebung der Priorisierungsgruppen noch gar nicht bekannt war und demzufolge auch nicht berücksichtigt werden konnte. Deshalb erfolgen alle Impfungen mit Astrazeneca zumindest in dieser Woche noch nach der alten Priorisierung. Er selbst hat 40 Dosen in seiner Dresdner Praxis erhalten. „Die verimpfen wir alle am Sonntag.“

„Das läuft ein bisschen ins Leere“

Kommt nächste Woche neuer Impfstoff? „Ja, aber kein Astrazeneca mehr“, sagt Heckemann. „Das ist auch für die nächsten Wochen nicht geplant.“ Damit laufe Köppings Ankündigung „ein bisschen ins Leere“. Die Unsicherheit bei den Lieferungen mache das Unterfangen zusätzlich „ganz, ganz schlecht planbar“, so der Allgemeinmediziner. Man müsse ja auch zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Impfstoff für die Zweitimpfung haben.

„Praxen werden sowieso mit Anfragen überhäuft“

Dass in den Praxen die Telefone nicht mehr still stehen, sieht Heckemann gelassen. „Die werden sowieso mit Anrufen überhäuft“, sagt er. Klar sei auch, dass Astrazeneca nicht an Patienten unter 40 Jahren verimpft werde. „Mit der Aufhebung der Priorisierung kann es dann nur die 40- bis 60-Jährigen betreffen, die man damit impfen könnte.“ Er allerdings wäre noch zurückhaltender und würde Männern ab 50 und Frauen ab 55 diese Impfung empfehlen.

„Aufklärung dauert länger“

In der Praxis von Dr. Konrad Kretschmar und seiner Kollegin Anja Haberkorn gab es diese Woche gerade mal zehn Impfdosen. Die nächsten Wochen dann also nur Biontech – und auch davon natürlich nicht genug. Nach Köppings Ankündigung „ist unsere Mailbox explodiert“, sagt Kretschmar. „Mich hat das sehr aufgeregt, wir haben viel zu wenig Impfstoff.“ Es gibt durchaus viele, die sich in der Praxis in Leipzig-Schleußig mit Astrazeneca impfen lassen möchten. Selbst eine 17- und eine 20-Jährige haben angefragt – obwohl die zur Risikogruppe für die sehr seltenen Hirnvenen-Thrombosen gehören, die wohl mit dem Vakzin in Verbindung stehen. Der Allgemeinmediziner will von Fall zu Fall entscheiden – wenn Impfstoff da ist. Und dann werden die Beratungen viel Zeit fressen, gibt Kretschmar zu bedenken. „Es gibt bei Astrazeneca natürlich viel mehr Fragen – die Aufklärung dauert also viel länger“, schildert er seine Erfahrung aus Diensten im Impfzentrum.

Manche Ärzte sind zurückhaltend

„Der Impfstoff für diese Woche ist verplant, und ab nächster Woche gibt es erstmal kein Astrazeneca“, stellt Dr. Andreas Herzfeld fest. Der niedergelassene Internist mit Praxis in Leipzig-Grünau hat einen offenen Brief an Petra Köpping geschrieben, weil ihn die Vorgehensweise ärgert. Mit Astrazeneca ist er ohnehin zurückhaltend. Patienten unter 60 bekommen bei ihm nur die Zweitimpfung – und das auch nur, wenn es bei der ersten Spritze keine Nebenwirkungen gab. Frauen unter 60 impft er gar nicht mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Konzerns.

Mehr als 150 Mails nach Köpping-Ankündigung

In der Praxisgemeinschaft Dr. Nolopp im Leipziger Zentrum gingen seit der Ankündigung bis Mittwochmittag mehr als 150 Mails ein; telefonisch gab es fast kein Durchkommen. „Wir müssen um Geduld und Verständnis bitten und um Rücksicht auf Patienten, die den Impfstoff am Nötigsten haben“, sagt Dr. Matthias Nolopp. In der Gemeinschaftspraxis wurden bereits zwei komplette Impftage eingelegt, aber das Tagesgeschäft muss ja auch weiter gehen. Auch Nolopp verweist auf fehlende Vakzine. „Wir wissen nicht, wieviel und was wir kriegen“, erklärt er – erst etwa fünf Tage vor der Lieferung gebe es Klarheit. Die Freigabe von Astrazeneca findet er richtig – und Nolopp ist etwas gnädiger mit Ministerin Köpping: „Man kann es in der Politik gerade nur falsch machen.“ Das allgemeinmedizinische Versorgungszentrum der Uniklinik Leipzig sieht die Sache noch entspannter, denn hier ist das umstrittene Vakzin ohnehin kaum gefragt. „Für die wenigen Astra-Impflinge ist genügend Impfstoff da“, teilt die Geschäftsführung mit.

Ministerium wollte Tempo machen

Trotzdem bleibt die Frage, weshalb sich Köpping zu ihrer Ankündigung entschloss. Man wolle „auch angesichts der hohen Inzidenzwerte eine schnelle und breite Durchimpfung der Bevölkerung ermöglichen“, teilt das Ministerium dazu mit. „Wir haben Rückmeldungen erhalten, wonach Astrazeneca in vielen Praxen nach wie vor vorhanden ist“, so die Behörde. Zudem werde das Vakzin nicht überall sofort angenommen. „Ziel ist es, den gelieferten Impfstoff so schnell wie möglich zu verabreichen“, so das Ministerium, „dies wollen wir mit diesem Schritt sicher stellen.“

KVS-Chef hofft auf Entspannung

Wann es neuen Impfstoff von Astrazeneca gibt, kann die Behörde derzeit nicht sagen. Die KVS kündigt allerdings etwas höhere Mengen Biontech an. KVS-Chef Heckemann hofft auf etwas Entspannung in etwa zwei Monaten, damit auch die Belastung der Arztpraxen ein wenig nachlässt. Er meint damit aber nicht das Impfen, sondern die ununterbrochen klingenden Telefone.

Von Björn Meine und Roland Herold