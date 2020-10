Corona-Pandemie: Sachsen handelt fahrlässig

Dresden

Haben Sie schon davon gelesen, dass sächsische Landkreise inzwischen zu den am stärksten betroffenen Corona-Hotspots in Deutschland gehören? Dann wissen sie womöglich mehr als mancher sächsischer Entscheidungsträger. Denn seit Tagen hinken die Informationen des Freistaats zur Lage in der Region erheblich hinter der dynamischen Realität hinterher. Zum Glück reagieren die Landräte bisher schnell und warten nicht erst darauf, bis in Dresden auch offiziell von einem Risikogebiet die Rede ist. Chapeau!

Hört man allerdings Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) derzeit zu, scheint auch er vor allem hausinterne Infos zu nutzen. Während es deutliche Anzeichen von exponentiellem Wachstum im Land gibt, während inzwischen auch sechs sächsische Landkreise mit Corona-Grenzwerten ringen – kämpft Sachsens Regierungschef noch weiter für Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Am Mittwoch stellte Kretschmar erst öffentlich den Grenzwert für Risikogebiete in Frage (Wir sind ja nicht Berlin!), um sich danach mit der Kanzlerin über Beherberungsverbote zu streiten. Am Donnerstag ist nun klar: In Sachsen darf jetzt wieder jeder Urlaub machen. Auch ohne negatives Testergebnis.

Klar ist, dass Urlaubsgebiete dringend Kundschaft brauchen. Außer Frage steht auch, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie schon jetzt enorm sind. Ein exponentielles Wachstum, wie es sich jetzt andeutet, wird aber schnell zu einer Überlastung der Gesundheitssysteme führen. Was hilft es den Einwohnern des Erzgebirges, wenn sie ein paar Urlauber bewirten dürfen, danach aber Familienmitglieder auf der Intensivstation liegen? Aktuell sind vor allem jüngere Menschen betroffen, stimmt. Ein Blick in die sächsische Demografie zeigt aber auch: Ältere Risikopatienten werden wohl bald folgen. Im Erzgebirge, wo das Virus derzeit am weitesten verbreitet ist, sind ein Drittel der Einwohner älter als 65 Jahre.

Sachsens Landesregierung trägt nicht nur Verantwortung für Sachsens Wirtschaft. Sie trägt auch Verantwortung für die Gesundheit der Bürger. Sollte sich in ein paar Tagen, vielleicht Wochen herausstellen, dass die Lage besser als gedacht im Griff ist, lässt sich natürlich auch wieder über Lockerungen reden. Zum jetztigen Zeitpunkt ist so etwas aber mindestens fahrlässig. Aktuell wäre vielmehr ein Signal des sächsischen Regierungschefs an alle Maskenverweigerer und Corona-Leugner im Freistaat sinnvoller: Leute, die Lage ist ernst! Nehmt das Virus nicht weiter auf die leichte Schulter!

Von Matthias Puppe