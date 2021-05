Leipzig

Der Personalnotstand in der Pflege ist nichts Neues. Doch in den letzten Monaten sind die Fachkräfte in den Kliniken mehr in den Fokus gerückt als je zuvor. Auf Stationen, die Corona-Patienten behandeln, ist die Arbeitsbelastung deutlich gestiegen; und zwischen den Pandemie-Wellen gab es kaum eine Pause. Bleibt die Frage: Wer tut sich sowas noch an? Wer beginnt in Zeiten wie diesen noch eine Lehre in der Krankenpflege? Was sagen die Auszubildenden selbst? Was hat sie für ihre Lehre motiviert? Wir haben in Leipziger Ausbildungsstätten nachgefragt – und teils überraschende Antworten erhalten.

Robert Heidrich (23, Diakonissenkrankenhaus)

„Durch die überstandene Infektion habe ich mich sicher gefühlt – ich konnte Corona und die Patienten besser verstehen“: Robert Heidrich (23, Diakonissenkrankenhaus). Quelle: André Kempner

Nach einem Praktikum im Diakonissenkrankenhaus hat Robert Heidrich im September seine Lehre begonnen. Er erkrankte selbst an Corona und begann nach der Quarantäne im Januar auf der Covid-Station. „Ich hätte das nicht machen müssen“, sagt Heidrich. Doch er wollte. „Durch die überstandene Infektion habe ich mich sicher gefühlt. Ich konnte Corona und die Patienten besser verstehen.“ Aber: Der 23-Jährige hat viele Leute sterben sehen, musste sie mit einpacken in Leichensäcke. „Das war schwierig und prägend.“ Kollegen, Psychologen und Pfarrer im Haus hätten ihm geholfen. Er bleibt auch deshalb dabei: „Es ist ein toller Beruf, in dem man rund um die Uhr Menschen helfen kann.“

Julius Voigt (21, Diakonissenkrankenhaus)

„Ich will dabei mitmachen, dem Virus die Stirn zu bieten“: Julius Voigt (21, Diakonissenkrankenhaus). Quelle: André Kempner

Julius Voigt gehört zum selben Ausbildungsjahrgang. Seine Entscheidung für die Lehre im Diako fiel, als Corona gerade anfing. In der Klinik hat er vorher schon sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gemacht. „Es gibt mir total viel, Menschen zu helfen und sie gesund oder wenigstens gesünder zu entlassen“, erzählt der 21-Jährige. Und sagt dann etwas forscher: „Ich will dabei mitmachen, dem Virus die Stirn zu bieten.“ Etwas unsicher sei er erst schon gewesen mit Blick auf eine mögliche Infektion. „Aber ich bin jung und fit und habe keine Vorerkrankungen.“ Am Ende hätten das Interesse und die Neugier überwogen, als es um die Entscheidung für die Lehre ging.

Aylin Celtik (23, Diakonissenkrankenhaus)

„Patienten bedanken sich tausendmal, wenn sie entlassen werden“: Aylin Celtik (23, Diakonissenkrankenhaus). Quelle: André Kempner

„Man kann Menschen in den schlimmsten Situationen helfen und bekommt dafür Wertschätzung“, sagt Aylin Celtik. „Nicht nur verbal, man sieht es an ihrem Blick“, erzählt die 23-Jährige. Sie hat ebenfalls im September ihre Ausbildung im Diakonissenkrankenhaus begonnen und arbeitet dort zurzeit auf der Corona-Station. Die Arbeit dort habe sie eher in ihrer Entscheidung bestätigt: Überall erfährt sie Anerkennung. Von den Patienten – „die bedanken sich tausendmal, wenn sie entlassen werden“. Aber auch von Angehörigen und aus dem Team. Aylin Celtik hat die Ausbildung gewählt, weil sie selbst einmal länger im Krankenhaus lag und dabei positive Erfahrungen mit Pflegekräften gemacht hat.

Nhi Lê-Kellner (26, Klinikum St. Georg)

„Wertschätzung ist durch die Pandemie gestiegen“: Nhi Lê-Kellner (26, Klinikum St. Georg). Quelle: André Kempner

„Unser Beruf ist wichtig, und die Wertschätzung ist durch die Pandemie gestiegen“, meint Nhi Lê-Kellner. Die 26-Jährige kam vor zwei Jahren der Liebe wegen aus Vietnam nach Deutschland. In ihrem Heimatland hatte sie bereits ein Klinik-Praktikum in der Millionen-Metropole Da Nang absolviert. In Deutschland hospitierte Nhi Lê-Kellner in einem bayerischen Pflegeheim, lernte bei einer Ausbildungsmesse in Leipzig St.-Georg-Schulleiterin Silke Opitz kennen, leistete von März bis August letzten Jahres ein FSJ im Robert-Koch-Klinikum Grünau, das zum St. Georg gehört. Seit September befindet sich die junge Frau hier in der Krankenpflege-Ausbildung.

Marlon Reiter (20, Klinikum St. Georg)

„An meinem Ausbildungsweg gab es nichts zu rütteln“: Marlon Reiter (20, Klinikum St. Georg). Quelle: André Kempner

„Wir sind hier weniger gefährdet als anderswo“, sagt Marlon Reiter und zieht Vergleiche zur Arbeit in der Kita oder in der Schule. „Bei uns gibt es gute Hygienepläne“, erklärt der 20-Jährige, der im März seine Krankenpflegeausbildung am St. Georg begonnen hat. Für ihn stand dieser Weg seit Jahren fest – „da gab es nichts zu rütteln“. Stress gab es doch vor der Pandemie auch, meint der Leipziger. Aber er versuche sowieso, nicht in allem zuerst eine Bürde zu sehen – sondern optimistisch zu sein. Medizinisch interessiert war Marlon Reiter schon immer. Nach der Schule hospitierte er erstmal in der Orthopädie-Praxis seines Vaters, bevor er im Georg anheuerte.

Charlotte Gens (20, St.-Elisabeth-Krankenhaus)

„In Gesprächen mit Patienten kann man menschlich viel lernen“: Charlotte Gens (20, St.-Elisabeth-Krankenhaus). Quelle: André Kempner

Das Interesse an Medizin und Behandlung – mit dem Menschen im Mittelpunkt: Das war für Charlotte Gens entscheidend bei der Berufswahl. Seit September ist sie am St.-Elisabeth-Krankenhaus in Ausbildung. Ihre Mutter ist auch Krankenschwester – die 20-Jährige wusste, was Pflege bedeutet. Auch in ihrer Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis ist Charlotte Gens jemand, der sich gern um andere kümmert. Die junge Frau nimmt aus den Gesprächen mit Patienten viel mit. „Da kann man menschlich viel lernen.“ Zwei Monate lang hat sie auf der Covid-Station gearbeitet. Viele starben, aber Charlotte Gens fand es wichtig, Menschen auf ihrem letzten Weg ein Stück weit begleiten zu können.

Sebastian Suthau (20, Universitätsklinikum)

„Medizinisches Fachpersonal wird gebraucht“: Sebastian Suthau (20, Universitätsklinikum) Quelle: André Kempner

Sebastian Suthau wollte eigentlich im Rettungsdienst arbeiten. Heute ist er froh, dass er sein FSJ an einer Klinik in Wittenberg geleistet hat. Das hat ihm klar gemacht: Die Pflege ist genau sein Ding. Der 20-Jährige ist seit März Auszubildender im Uniklinikum. Regulär auf Station war er noch nicht, aber ein wenig praktische Erfahrung hat er ja schon. Die Pandemie hat ihn eher in seiner Entscheidung für den Beruf gestärkt, sagt Sebastian Suthau: „Medizinisches Fachpersonal wird gebraucht.“ Leuten etwas Gutes zu tun, ist eine große Motivation für den Job, sagt der junge Mann, den gerade nur etwas stört, dass der Schulunterricht fast ausschließlich online läuft.

Jorine Lerum (22, Universitätsklinikum)

„Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben“: Jorine Lerum (22, Universitätsklinikum). Quelle: André Kempner

Jorine Lerum möchte „der Gesellschaft etwas zurückgeben“. Die 22-Jährige ist nur wegen Corona in der Ausbildung am Uniklinikum gelandet - seit März lernt sie dort. Vorher hat die junge Frau etwas ganz anderes gemacht: Sie war in einem Fitnessstudio als Trainerin tätig, das sie wegen der Pandemie nicht mehr beschäftigen konnte. Jorine Lerum bewarb sich als Pflegehelferin in einem Altenheim. Der Job dort hat sie überzeugt und zur Bewerbung am UKL gebracht. „Mir war klar, dass das ein schwerer Beruf ist, aber ich sehe diese Ausbildung als persönliche Weiterentwicklung.“ Körperlich auf der Höhe ist die angehende Pflegefachfrau jedenfalls auch. Und das kann ja nie schaden…

Von Björn Meine