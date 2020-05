Wie gefährlich ist das Singen, Professor Fuchs?

Leipzig

Es sind Berichte wie diese, die aufschrecken: Bei einem Chor in Amsterdam sollen sich Anfang März 102 von 130 Sängern mit dem Corona-Virus infiziert haben, vier seien inzwischen gestorben. Und in einem Kirchenchor in der Nähe von Seattle infizierte eine Person offenbar gleich 52 Mitsänger. Drei erkrankten schwer, zwei davon starben. In Berlin trafen sich am 9. März etwa 80 Mitglieder der Domkantorei zu ihrer wöchentlichen Probe. Rund 60 Sängerinnen und Sänger, der Dirigent und die Korrepetitorin bekommen Covid-19-Symptome verschiedener Schweregrade. Zum Glück sind alle inzwischen wieder genesen.

Chorproben als Corona-Hotspot?

Sind also Chorproben ein Hotspot für die Virenverbreitung? Wie gefährlich ist das Singen in Corona-Zeiten? Einer, der das beantworten kann, ist Professor Dr. Michael Fuchs (51), Leiter der Sektion Phoniatrie und Audiologie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und Lehrbeauftragter für Musikermedizin an der Hochschule für Musik und Theater. Er leitet zudem das Netzwerk für Musikermedizin und berät die Leipziger Oper, die Musikalische Komödie, das Gewandhaus, die Musikhochschule sowie seit Neuestem auch die Leipziger Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ bei der Erstellung von Hygienekonzepten in dieser coronaverseuchten Zeit.

Gefährlich beim Singen sind belastete Tröpfchen oder Aerosole

„Was kann passieren bei einem infizierten Sänger?“, fragt Fuchs zurück. Und gibt gleich selbst die Antwort: „Das Gefährliche beim Singen ist, dass mit Viren belastete Tröpfchen oder Aerosole, also sehr fein verstäubte Luftteilchen der Ausatemluft, in den Raum verteilt werden und daher eine Ansteckung erfolgen kann. Wir wissen, dass sich die Viruspartikel an Tröpfchen und Aerosole anheften können. Die Tröpfchen sind schwerer und fallen eher zu Boden, während sich die leichteren Aerosole länger in der Luft aufhalten können.“

Studien mit Luftströmungsmessung

Der HNO-Facharzt, Phoniater und Pädaudiologe verweist auf zwei aktuelle Studien zum Thema. So hat das Freiburger Institut für Musikermedizin gemeinsam mit einem Erlanger Ingenieurbüro und den Bamberger Symphonikern Messungen bei Bläsern und Sängern durchgeführt. „Dabei wurde mittels Luftströmungsmessgeräten festgestellt, dass schon in zwei Metern Entfernung vom Sänger gar kein Luftstrom mehr ankommt. „Daher wissen wir“, so die Schlussfolgerung von Fuchs, „dass ein Abstand von zwei bis drei Metern zwischen Sängern und Instrumentalisten ausreichend sicher ist, um ohne Mund-Nasen-Schutz singen zu können.“ Eine Studie der Münchner Bundeswehr-Universität, bei der die Luftströmung von Sängern mittels Laserlicht sichtbar gemacht wurde, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass sich die Luft beim Singen nur in der Nähe des Mundes bewegt. Hier wird schlussendlich ein Abstand von zwei bis drei Metern empfohlen.

Beim Singen tieferes Einatmen als beim Sprechen

Doch der ehemalige Thomaner Fuchs macht noch auf weitere Gefährdungen aufmerksam, die beide Studien nicht erfassen. „Erstens: Wir atmen beim Singen tiefer ein als beim Sprechen, um lange Melodieverläufe singen zu können. Dabei besteht die Gefahr, dass wir potenzielle Aerosole mit den Viruspartikeln tief in die Lunge hineintransportieren. Und die Krankheitsverläufe bei Covid-19 sind wesentlich schwerer, wenn das Lungengewebe mit beteiligt ist. So lange das Virus im Nase- und Rachenraum verbleibt, kann das Immunsystem es meist ganz gut in Schach halten.“

Wenn sich die Aerosole beim Chorgesang zu Wolken kumulieren

„Zweitens“, erläutert der erfahrene Musikermediziner weiter, „wissen wir momentan zu wenig, wie sich beim Chorgesang die Aerosole zu Wolken kumulieren können. Und wenn nur einer dabei ist, der sich infiziert hat, können sich dann andere anstecken.“ Das sei vor allem in geschlossenen Räumen ein Problem. Dazu brauche es weitere Strömungsforschungen. Das in Gründung befindliche Zentrum für Musikermedizin des UKL mit Prof. Fuchs an der Spitze beteiligt sich derzeit an Planungen für diese weitergehenden Forschungen. Aber es sei noch zu früh, um mehr darüber zu verraten, sagt er.

Fuchs empfiehlt einen Abstand von zwei bis drei Metern

Seine konkrete Empfehlung für Sänger lautet: „Ein Abstand von zwei bis drei Metern, dann ist auch ein Singen ohne Mundschutz möglich. Der Raum muss entsprechend groß und gut belüftet sein. Die üblichen Einsingübungen mit besonders tiefen Ein- und Ausatmungen sollte jeder Sänger zu Hause machen. Und bei den gemeinsamen Proben dürfen nicht mehr als zehn Menschen zugleich singen.“ Fuchs räumt ein, dass dies eine willkürliche Zahl sei, die aber auf dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis fuße. Der Medizinprofessor verweist auf die eingangs genannten drei Fälle, bei denen sich Chormitglieder offenbar mit dem Coronavirus angesteckt haben. „Wir vermuten, dass das mit der Kumulation der Atemluft zu tun hat.“

Proben mit zwei bis drei Sängern sind möglich

In der Konsequenz seines Rates könnten Kammermusik-Ensembles also auftreten. Auch die Probenarbeit an der Oper könne unter diesen Bedingungen aufgenommen werden. „Es kann geprobt werden mit zwei bis drei Sängern plus Dirigent und Korrepetitor, damit zumindest die Solisten wieder loslegen können“, erklärt Fuchs. In der Musikhochschule seien Einzelunterricht und auch Kleingruppenunterricht mit einem Gesangsprofessor und ein bis drei Schülern in einem ausreichend großen Raum möglich. Und damit die Chöre wieder beginnen können, empfiehlt Fuchs sogenannte Registerproben, bei denen wenige Sängerinnen und Sänger verschiedener Stimmgruppen, also Sopran, Alt, Tenor oder Bass, in kleinen Gruppen separat üben.

Chorbetrieb weiterhin nicht möglich

Gar nicht möglich sei zurzeit das Singen in großen Gruppen, damit könne weiterhin kein Chorbetrieb stattfinden. Das betreffe auch die Laienchöre und die Kirchenmusik. Gerade in den Laienchören würden viele Ältere singen, die man schützen müsse, warnt der Experte. „Man kann nur in kleinen Schritten versuchen, minimale Erleichterungen zu erreichen. Es würde sich kein Chorleiter verzeihen, wenn sich auch nur einer seiner Chormitglieder bei einer Probe mit dem Coronavirus ansteckt und schwer erkrankt.“ Und so lautet sein Fazit: „Für den Chorgesang ist leider noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, für den Sologesang aber durchaus.“

Querflöte ist die größte Virenschleuder

Was die Instrumentalmusiker betrifft, so sei die kleine Querflöte die größte Virenschleuder, weil man beim Anblasen über 50 Prozent der Ausatemluft über das Instrument hinweg bläst, erklärt der Musikermediziner. Bei anderen Blasinstrumenten, ob Fagott, Oboe oder Trompete, werde in das Mundstück hineingeblasen. Die sogenannten Spuckeimer für das angesammelte Kondenswasser seien daher Pflicht ebenso wie saubere Lappen zum Auswischen der Instrumente. Auch da gebe es strenge hygienische Vorschriften. Die Streicher könne man etwas enger zusammensetzen, da reichten nach seiner Meinung zwei Meter Abstand, „bei den Bläsern rate ich zu drei Metern Abstand“. Auch Plexiglaswände eigneten sich als Virenschutz. Der Orchestergraben könne allerdings wie bisher nicht genutzt werden. Er müsse angehoben werden, oder die Musiker nehmen mit auf der Bühne Platz.

Das Singen als Coronaprophylaxe

Alle diese Konzepte seien darauf angelegt, dass Sänger und Musiker im künstlerischen Betrieb ohne Mundschutz arbeiten können. Denn Musik mit Stoffmaske – das würde nichts. Schon die Abstände oder gar Trennwände zwischen den Künstlern würden den Klang verändern. „Der Klang füllt dann den Raum ganz anders“, sagt der Experte. „Aber daran werden wir uns gewöhnen müssen.“

Als guten Rat gibt der Musikmediziner noch mit auf den Weg, dass das Singen an sich, ob allein unter der Dusche oder im Zimmer mit den Personen, mit denen man zusammenlebt, sehr zu empfehlen sei – sozusagen als Coronaprophylaxe: „Es trainiert die Lungenfunktion und die Atmung.“

Von Anita Kecke