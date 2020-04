Corona-Pandemie: Zwei Bornaer und das plötzliche Ende einer Reise

Borna

Zweieinhalb Jahre ungefähr wollten Julia Stahlmann und Christian Döhler aus Borna unterwegs sein. Wollten eine Auszeit vom Alltag nehmen, sozusagen die Welt sehen, bevor es an die weitere Familienplanung geht. Sie hatte gerade ihre Facharztprüfung als Hygieneärztin bestanden, er hat für die Reise seinen Job gekündigt. Und gemeinsam hatten sie einen Ford Transit mit Allradantrieb, den der Vorbesitzer schon zum Wohnmobil ausgebaut hatte, noch einmal für ihre Bedürfnisse umgebaut.

Doch nun steht das Fahrzeug unter einem Bäumchen am Rande eines Campingplatzes in der Türkei. Und die beiden jungen Leute wissen nicht, ob und wie sie es zurückbekommen.

Mit Allradantrieb gen Osten

Dabei hatte die Reise an einem Sommertag im vorigen Juli so gut begonnen. Erst fuhren sie für zwei Wochen in die Schweiz zu Julia Stahlmanns Eltern. Dann steuerten sie den Ford gen Osten, nach Slowenien, Kroatien, Bosnien, nach Montenegro, in den Kosovo und nach Albanien, über Mazedonien schließlich nach Griechenland.

Zweieinhalb Jahre wollten Christian Döhler und Julia Stahlmann unterwegs sein. Nach acht Monaten war Schluss, und das Wohnmobil steht jetzt in der Türkei. Quelle: privat

Da war es Dezember, Januar, Februar geworden, und es gab diese gelegentlichen Botschaften über ein neuartiges Virus, das in China aufgetreten war. „Wir haben die griechischen Medien ja kaum verstanden“, sagt Chrstian Döhler. Und ja, die beiden Reisenden nahmen die Sache anfangs nicht wirklich ernst, geben sie zu. Aber damit waren sie bekanntlich nicht allein.

Nachdenklich wurden sie das erste Mal, als sie ein Paar aus Österreich trafen. Die beiden wollten wie sie selbst auch in Richtung Mongolei weiter reisen, über eine andere Route. Sie mussten sie ändern, weil der Iran schon seine Grenzen geschlossen hatte.

Sorgenvolle Zeit in der Türkei

Schon einigermaßen verunsichert kamen die Bornaer Mitte Februar in der Türkei an, wo sie bei Antalya klettern wollten. Dort trafen sie Leute aus Georgien und dem Iran, die schon nicht mehr nach Hause konnten, weil die Grenzen geschlossen waren. Von Deutschen, die einen Tag später in dem Klettercamp ankamen, hörten sie schließlich, dass schon viele Grenzen dicht seien.

Da war es März geworden, die beiden beschlichen Sorgen. Wie würden sie weiterkommen? Was, wenn sie in der Türkei blieben, als Ausländer ohne festen Wohnsitz? Wenn der Campingplatz schließen muss? Die Informationen, erzählt Juli Stahlmannn, seien nur spärlich gewesen, auch die, die sie über das Auswärtige Amt Bundesrepublik erhielten.

Nur eins war schnell klar: Deutschland würde in der Corona-Krise seinen Pauschalreisenden helfen, zurück in die Heimat zu kommen. Wer individuell unterwegs ist, würde weitgehend auf sich gestellt bleiben. „Wir haben hin und her überlegt, dreimal am Tag unsere Pläne geändert“, erzählen die beiden, von dieser angespannten Zeit.

Für Rückkehr in die EU war es zu spät

Am 18. März entschlossen sie sich abends, schnell nach Griechenland zurück zu fahren. „Dann wären wir wenigstens in der EU gewesen“, sagt die junge Frau. Kurz darauf erwies sich der Entschluss schon wieder als undurchführbar. Denn sie erfuhren – mehr durch Zufall –, dass um Mitternacht die Grenzen geschlossen werden. Zu wenig Zeit für rund 1000 Kilometer.

Jetzt blieb nur noch die Notbremse: Abbruch der Reise. Würden sie dann jemals wieder aufbrechen? Die Entscheidung fiel schwer, doch für lange Überlegungen war die Zeit zu knapp. Am 20. März, das wussten sie jetzt, würde das letzte Flugzeug von Antalya nach Deutschland abheben. So schnell und so übertrieben teuer hatten sie noch nie einen Flug gebucht.

Und das Wohnmobil? Das parkten sie am Rand des Campingplatzes unter einem Baum. Auf dem Dach stehen die Pflanzen, mit denen sie es sich drin noch wohnlicher gemacht hatten. Der Campingplatz wird von einem Deutschen geführt. „Da haben wir erstmal ein gutes Gefühl“, sagt Christian Döhler.

90 Tage darf das Auto im Land bleiben

Nur wie lange noch? Auf dem türkischen Zollamt, wo sie wegen des Autos ein Formular ausfüllen mussten, wollte der Beamte nicht englisch mit ihnen sprechen. So erfuhren sie gerade mal, dass das ausländische Fahrzeug 90 Tage im Land bleiben darf. Die werden am 18. Mai rum sein. Nur wird nach Lage der Dinge wohl keiner von ihnen bis dahin nach Antalya fliegen können.

Und dann? Für 140 Euro dürfe man wohl einen Monat überziehen, hörten sie. Und fürchten, das Wohnmobil könnte danach einfach von den türkischen Behörden beschlagnahmt werden.

Schweren Herzens und voller Ungewissheit ließen sie den Ford Transit 4 x 4 nach 14 000 Kilometern durch Europa zurück, als sie am 19. März nach Deutschland flogen.

Über ihre Reise berichten die beiden Bornaer auch in einem Blog, auf Facebook und Instagram unter dem Stichwort Ostfieber.Corona

Von André Neumann