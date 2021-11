Leipzig

Nicht schon wieder. Nicht schon wieder das Leben einschränken, sich sorgen um Gesundheit, den Verdienst, die mentale Gesundheit. Von allen Seiten hört man derzeit diese Fassungslosigkeit, dass dieser pandemische Albtraum noch immer nicht vorbei ist – dass er sogar noch größer geworden ist. Die monatelangen Bemühungen vergebens? Und jetzt auch noch der Weihnachtsmarkt!

Doch dieses kollektive Gefühl, das vor Monaten noch unter Ermüdung zu verbuchen war, ist immer mehr in Wut umgeschlagen. Wut gegen die Regierung (je nach Sichtweise wegen zu viel Tätigkeit oder zu viel Untätigkeit), die Verwaltung, gegen die Ungeimpften, gegen die, die es wirtschaftlich nicht so hart getroffen hat, gegen eigentlich jeden, der Fakten, Meinungen, Stimmungen anders ordnet und einsortiert als man selbst. Es wirkt zuweilen so, als stünden sich zwei Parteien vor Gericht unversöhnlich gegenüber. Es durchzieht Familien, Freundeskreise, es beschwert jeden Small Talk in der Nachbarschaft, beim Frisör, in der Kneipe.

Dieser Winter wird nicht nur medizinisch eine Herausforderung werden, es wird vor allem eine gesellschaftliche. Gerade und vor allem in Sachsen. Das Dagegensein, das Misstrauen gegenüber staatlichem Handeln ist in Teilen der Bevölkerung so groß geworden, dass mancher dem sinnvollen Diskurs verschlossen ist. Es ist richtig, skeptisch zu sein und zu hinterfragen, auf welcher Basis so große Einschnitte in das eigene Leben vorgenommen werden. Es ist richtig zu kritisieren, wie stümperhaft manches in der Pandemie staatlich organisiert war (übrigens auch, weil wir unzureichend digitalisiert sind). Es ist nachvollziehbar, dass viele nicht mehr nachvollziehen können, wie politische Kommunikation abläuft.

Ein Problem dieser Pandemie in Deutschland ist doch auch, dass sich zu viele Narzissten und Besserwisser einmischen, ohne substanziell etwas zu den Lösungen beizutragen. Reden, nur um gehört zu werden. Die Dauerpräsenz jeder Meinung oder These gibt Minderheiten eine Mehrheitsanmutung – und verunsichert wiederum die in Verantwortung stehenden Politikerinnen und Politiker. Natürlich ist es unverständlich, wie Sachsen in der neuen Corona-Schutzverordnung bei Kenntnis der Entwicklung Weihnachtsmärkte zulassen konnte. Aber: Was wäre los gewesen, wenn sie eben bereits untersagt worden wären? So und so: Nur Verlierer.

An der Demokratie ist nicht nur wunderbar, dass jeder frei seine Meinung sagen darf. Sondern eine demokratische, solidarische Gesellschaft macht auch aus, dass sie füreinander einsteht. Wollen wir wirklich eine Gesellschaft der „Ichs“ sein – und auf das „Wir“ pfeifen? Vielleicht sollte man nicht nur darauf warten, dass einem etwas verordnet wird, sondern jeder eigenverantwortlich handeln – sich selbst und die anderen in den Blick nehmend. Der Winter ist schon kalt genug.

Von Hannah Suppa