Corona-Proteste in Leipzig: Bundesregierung wusste von Kampfsportlern, Hooligans und Rechtsextremen

Berlin/Leipzig

Zehn Wochen sind seit dem 7. November vergangen. An jenem Samstag befand sich der Freistaat schon in der zweiten Pandemie-Welle, demonstrierten aber dennoch Zehntausende Corona-Leugner in Leipzig ohne Infektionsschutz, wurden Polizeiketten überrannt und Polonaise in der Fußgängerzone getanzt. Dass an den Ereignissen damals auch rechtsextreme Gruppen und Kampfsportler Anteil hatten, war für Beobachter offensichtlich. In den selbsternannten „alternativen Medien“ auf Youtube und in Telegram-Chats wird das allerdings bis heute bestritten und behauptet, es seien linke Provokateure gewesen, die den friedlichen Protest gezielt diskreditieren sollten.

Das Bundesinnenministerium ( BMI) von Horst Seehofer ( CDU) hat dagegen keine Zweifel, wie die Leipziger Bundestagsabgeordnete Monika Lazar (Grüne) und Kollegen herausgefunden haben. Ganz im Gegenteil, man sah das Unheil schon kommen. In den jetzt veröffentlichten Korrespondenz mit dem BMI ist von rechten Hooligans regionaler Fußballvereine die Rede, von mobilisierenden Neonazi-Organisationen, aber auch von deutschen Ablegern paramilitärischer Verbände aus dem Ausland. Allesamt habe das Ministerium im Blick, heißt es immer wieder. Monika Lazar hofft, dass künftig auch Taten folgen werden: „Die Bundesregierung muss die vielfältigen Vernetzungen der rechten Szene im Zuge der Corona-Proteste sehr ernst nehmen“, so Lazar gegenüber der LVZ. Die Allianzen beförderten die Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in der gesamten Protestszene.

Junge Nationalisten (JN), die völkische Kleinpartei die Rechte, die vom Verfassungsschutz beobachtete Initiative Pro Chemnitz – laut Bundesinnenminister gab es diverse rechtsextreme Organisationen, die bereits vor der Demo am 7. November in Leipzig die Werbetrommel rührten. Wie die Seehofer-Behörde zudem schreibt, lagen der Bundesregierung auch „vereinzelte Erkenntnisse über eine Mobilisierung rechtsextremistischer Kampfsportlerinnen und Kampfsportler“ sowie zu Aufforderungen in rechten Fußballfan-Kreisen vor, sich bei „Querdenken“ in Leipzig zu beteiligen.

Deutsche Hooligans und „Irriducibili“

Das Werben hatte offenbar Erfolg. Neben Mitglieder von NPD und III. Weg, Reichsbürgern und Selbstverwaltern sowie QAnon-Anhänger nahmen laut BMI auch „rechtsextremistische Hooligans teil, die den Vereinen 1. FC Lokomotive Leipzig und Chemnitzer FC zugerechnet werden können“. Zudem registrierte die Bundesbehörde damals auch Personen mit Fanuntensilien von Lazio Rom unter den Teilnehmern, „deren Fangruppierung ’Irriducibili’ dem rechtsextremistischen Spektrum zuzurechnen ist“, wie es aus Berlin heißt. Ob es sich bei den „Irriducibil“ („Die Unbeugsamen“) allerdings tatsächlich um italienische Fans gehandelt hat, ist fraglich. Denn wie es weiter heißt, unterhielten die „Hooligans vom 1. FC Lokomotive Leipzig und Lazio Rom seit Jahren eine enge Freundschaft, wobei auch der gegenseitige Austausch von Fanutensilien üblich ist“.

Es gibt Fotos und Videos der genannten Personen bei der Leipziger Demo in sozialen Netzwerken – unter anderem im Zusammenhang mit dem Namen „GruppaOF“. Dahinter verberge sich ein Onlineportal, das „insbesondere zur martialischen Selbstinszenierung durch die Darstellung von Hooligangewalt, überwiegend solcher ohne politischen Bezug, genutzt wird“, so die Erklärung aus Berlin. Das solche Bilder zunehmend auf politischen Demonstrationen enstehen, ist dabei offenbar auch kein Zufall. Seit 2017 beobachte das Bundesministerium eine – wie es heißt – erhöhte „Gewaltkompetenz der rechtsextremen Szene“, bei der Hooligans und Kampfsportler eine immer größere Rolle spielten.

Monika Lazar sieht die rechten Schläger im Tross der Demonstranten mit besonderer Sorge: „Sie setzen ihre Gewaltkompetenz gezielt gegen politische Gegnerinnen und Gegner, die Presse und die Polizei ein.“ Gerade in Leipzig gebe es diesbezüglich „eine umtriebige rechte Hooligan- und Kampfsportszene im Umfeld der Fanszene des 1. FC Lokomotive Leipzig und des Imperium Fight Teams“, so Lazar weiter. Sie forderte die Bundesregierung auf, die Kampfsportszene generell stärker zu regulieren – auch mit sportpolitischen Maßnahmen. So sei ein offizielle Lizenzierung von Kampfsportstudios (Gyms) und Trainern vonnöten, denn nicht jeder in diesem Sport sei per se auch rechtsextrem.

Paramilitärs in Tradition der Waffen-SS

Abgesehen von den Bildern der Hooligans bei „Querdenken“ in Leipzig sorgte im Nachgang auch das Foto einer Fahne für einiges Aufsehen, die offenbar während der Kundgebung auf dem Augustusplatz von mehrere Personen präsentiert wurde. Auf der Fahne ist der Schriftzug „Misanthropic Division“ sowie eine Kalaschnikow zu erkennen – beides Symbole einer nationalsozialistischen Kampfeinheit des berüchtigten ukrainischen Asow-Regiments. Die Mitglieder sehen sich in der Tradition der deutschen Waffen-SS und bilden auch europäische Neonazis an der Waffe aus.

Das Divisions-Symbol war an diesem Tag auch nicht der einzige Link in die militant-rechtsextremen Kreise der Ukraine. An anderer Stelle des Augustusplatzes präsentierte sich am 7. November die Gruppe „Tradition und Ordnung“, wie auf Bildern in sozialen Netzen zu erkennen ist. Für das Bundesinnenministerium ist jene keine Unbekannte. „Die Gruppierung verfügt über einen deutschen Ableger mit identischem Namen. Dieser verfolgt eigenen Angaben zufolge das Ziel, einen ’souveränen deutschen Staat’ zu errichten, jedoch unterstützt er ebenfalls die Ziele der Hauptgruppierung, einen ’souveränen ukrainischen Staat’ zu errichten.“ Aktuell habe das Ministerium zumindest keine Erkenntnisse, dass die deutsche Gruppe in Verbindung zum Asow-Regiment stehe, heißt es aus Berlin.

Fünf Anzeigen und 31 Festnahmen

Ein Großteil der Rechtsextremen blieb am 7. November in Leipzig unbehelligt. Wie das Bundesinnenministerium erklärte, hätten die Einsatzkräfte bei der Demonstration am 7. November „zunächst keine rechtsextremistische Symbolik wahrgenommen“. Nach Beendigung der Kundgebung auf dem Augustusplatz sei dann eine Gruppe von etwa 50 Personen aufgefallen, die Reichskriegsflaggen bei sich führten. Im Nachgang wurden fünf Anzeigen wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole gestellt worden.

Laut BMI setzten die Beamten in Leipzig insgesamt 31 Personen fest. Eine Woche später, bei den Corona-Protesten am 18. November in Berlin, kam gegen die erneut aggressiven und gewalttätigen Demonstranten nicht nur schweres Polizeigerät zum Einsatz, sondern wurden auch mehr als zehn Mal so viele Täter festgenommen.

Von Matthias Puppe