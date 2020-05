Corona-Proteste in Sachsen: Wöller warnt vor gewaltbereiten Hooligans

Leipzig/Dresden

Ein verletzter Polizist und acht Strafverfahren wegen Landfriedensbruch und tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte: Die Bilanz der nicht genehmigten Corona-Protestdemo mit rund 200 Teilnehmern am Mittwochabend in Pirna lässt bei Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) die Alarmglocken schrillen. „Das Versammlungsgeschehen bei den Protestaktionen gegen die Corona-Beschränkungen war bislang immer friedlich. Es gibt aber aktuell Tendenzen, dass sich das gerade ändert“, sagte Wöller am Donnerstag in Dresden beim Corona-Videobriefing der Landesregierung. Beim „Spaziergang“ um den Markt der ostsächsischen Stadt habe es ein teilweise aggressives Auftreten der Demonstranten gegen die Polizei gegeben, so der Minister. Die Polizei machte insgesamt 30 gewaltbereite Täter aus. Viele Teilnehmer seien laut Wöller ohne Mundschutz aufgetreten. „Sie lassen sich mit normaler Kommunikation nicht mehr erreichen.“

Der Minister warnte in dem Zusammenhang vor der kriminellen Unterwanderung der Corona-Proteste. „In Pirna ist erstmals eine größere, geschlossene Gruppe von gewaltbereiten Hooligans tätlich geworden“, sagte er. Allerdings machte er auch klar, dass dies bisher in Sachsen noch die Ausnahme war. Aber: Pirna sei eben auch ein Indiz dafür, dass ganz gezielt „Verfassungsfeinde, Extremisten und Rechtsextremisten“ legitime Proteste nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Im Kampf gegen die aufkeimende Gewalt bei den Corona-Protesten sieht Wöller nicht allein die Polizei am Zug. „Wenn nötig, werden wir zwar hart durchgreifen, aber es stehen auch die Organisatoren der Demos und letztlich jeder Teilnehmer mit in der Verantwortung“, sagte er. Mit Blick auf die kommenden Tage geht der Minister davon aus, dass die Proteste abflauen werden. „Wir liefern ja kaum noch Bezüge, Sachsen wird ab Freitag bundesweit die weitgehendsten Lockerungen haben.“

Mit Blick auf die Corona-Demos im Freistaat hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sich dagegen ausgesprochen, die Proteste pauschal zu verurteilen. „Ich respektiere, dass Menschen demonstrieren und warne davor, alle Proteste in einen Topf zu werfen“, sagte er der „ Sächsischen Zeitung“ .„Es gibt Leute, die haben Fragen, die ich gern beantworten möchte..“ Zugleich räumt der Regierungschef aber ein, dass die Proteste zum Teil unterwandert würden von „Leuten, die alles nutzen, um Stimmung zu machen, und auch falsche Informationen streuen“.

